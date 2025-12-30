Elkezdtek hazaözönleni a románok is Nyugatról, már Bukarest is élhetőbb, mint London – és főleg biztonságosabb

Az elmúlt évtizedekben több mint egymillió román választotta az Egyesült Királyságot, hogy építőmunkásként vagy takarítóként dolgozzon, azonban évente körülbelül 40 ezren hagyják ott az ígéret nyugati földjét, mert elégedetlenek a megnövekedett megélhetési költségekkel, az egészségügyi rendszer rossz állapotával és a magas bűnözési rátával — közölte a román Libertatea portál. A hazaköltözésnek tényleg nyomós oka kell hogy legyen, hiszen Romániában nyár óta kemény megszorítások folytak, és az infláció a 10 százalék régiójába szökött fel.

A Nagy-Britanniába költöző Románok nagy része hazaszivárog otthonába a megélhetési nehézségek miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A románok fő okai, amiért elhagyják az Egyesült Királyságot, és hazatérnek

Egyre több román dönt úgy, hogy hazatér az életszínvonal emelkedése miatt (ami hosszú távon igaz, idén azonban visszafordult: a költekezésnek most fizetik meg az árát).

Az átlagos nettó fizetés az elmúlt 20 évben hétszeresére nőtt, 2025 januárjában elérte az 5328 lej-t, míg 2005-ben még csak 723 lej volt.

Ezenkívül alacsony a munkanélküliségi ráta,

és a lakásárak is sokkal kedvezőbbek, mint az Egyesült Királyságban.

Ezt a döntést befolyásoló másik tényező az a vélekedés, hogy Románia biztonságosabb környezetet kínál.

Döntött a kormány a vendégmunkásokról: ennyien jöhetnek be 2026-ban Magyarországra dolgozni – ez nem lesz egyszerű

Óriási román kisebbség él Nagy-Britannia területén, de fogyatkozni kezdett

A Numbeo szerint Románia biztonságosabbnak számít olyan országoknál, mint

az Egyesült Királyság,

Franciaország

vagy Németország,

bár vannak aggályok a korrupció és a megvesztegetések tekintetében – írja a román lap.

A hivatalos adatok szerint a 2020-ban történt Brexit (a britek EU-kilépése) után 435 720 román állampolgár kapott határozatlan idejű tartózkodási engedélyt az Egyesült Királyságban az EU letelepedési programja keretében, feltéve, hogy öt évig folyamatosan ott éltek. Ugyanakkor további 670 560 román állampolgár kapott öt évnél rövidebb időtartamú állandó tartózkodási engedélyt, ami lehetővé teszi számukra, hogy a jövőben állandó tartózkodási engedélyt igényeljenek.

A jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodó románok pontos számát a hivatalos statisztikák nem említik, de az Egyesült Királyság Lakáskutatási Együttműködési Központja egy 2023-as jelentésében azt állította, hogy ez a szám forrásoktól függően 342 ezer és több mint egymillió között lehet.

Azoknak a románoknak, akik most az Egyesült Királyságban akarnak dolgozni, általában brit szakmunkásvízumot kell igényelniük, ami azt jelenti, hogy előzetesen állásajánlatot kell kapniuk.