Olcsóbb lesz lefogyni, ha nem is ingyen, árcsökkentésbe fut a súlycsökkentő Novo Nordisk és Eli Lilly

A súlycsökkentő szerek árcsökkentési versenyében a világ második legnépesebb országa is fókuszba került: Kínában tombol tovább a két fő rivális, a dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly harca a fogyasztók bizalmáért. Ehhez a legkönnyebb és legrövidebb út a garantáltan ledobott kilogrammok száma mellett az árazáson keresztül vezet.

A Novo Nordisk a kínai gyártóbázisának bővítése mellett árcsökkentéssel is Peking kedvében akar járni / Fotó: Sergei Gapon

Ez utóbbit könnyebb befolyásolni, ezért itt jeleskednek leginkább a szereplők, akiknek közben arra is figyelniük kell, hogy a feltörekvő kínai gyártók ne harapjanak túl nagyot a piacukba. Helyi források adatai szerint a Novo Nordisk Kína legnépesebb tartományaiban 48 százalékkal vágja vissza a legnépszerűbb termékének, a heti egy alkalommal használatos Wegovy injekciónak a listaárát, azaz gyakorlatilag megfelezte azt.

A Novo Nordisk félbevágta az árait

Átszámítva egy felnőtt havi dózisa így 46,2 ezer forintba, más tartományokban pedig 60,2 ezer forintba kerül, ami azért így is tetemes összeg, főként a 400 ezer forint körüli kínai átlagbérhez képest. Kérdés, hogy az elhízás elleni szerek állami dotációja mennyit tud faragni ezen az áron, de a szigorú kínai egészségügyi finanszírozási rendszert ismerve legfeljebb az önhibájukon kívül elhízottak reménykedhetnek az ártámogatásban. De ez már független a Novo Nordisk szándékaitól.

Ez a jókora árcsökkentés tovább segíti a kínai betegek gyógyszerkiadásainak mérséklését, miközben javítja az életminőségüket

– közölte a dán cég a Reutersszel, megerősítve az intézkedés hírét. Ezzel

a Wegovy

és a Mounjaro

rivalizálásában a dánok előnyre tehetnek szert, azonban a kínai közösségi médiában terjedő hírek szerint erre az Eli Lillynek csattanós válasza lesz. Az amerikaiak a Mounjaro 10 milligrammos injekciós változatának árát nyesik vissza, nem is akárhogyan.

A dánok a Wegovy injekciós formuláját adják olcsóbban, a tablettás változat piacra dobása jövőre marad / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Ezt a nancsingi kórház kürtölte világgá a WeChat oldalán, konkrét számokat azonban Kína vezető ételfutárcsoportjának, a Meituannak a közösségi platformja közölt helyette: szerintük az említett kiszerelés 80 százalékkal lesz olcsóbb januártól, de a 83,4 ezer forintos havi gyógyszerszámla ezzel együtt is húzós lesz.