Utasok rekedtek a tenger alatt a Csalagútban – ezt cáfolták, de tényleg lerobbant a Eurostar: eldugult a Nyugat ütőere

Teljesen megbénult a London és a kontinens közötti vasúti közlekedés: a Eurostar kedden minden járatát törölte a Csatorna-alagútban történt műszaki hiba miatt. Az újévi utazási csúcs közepén kialakult káosz Londonban, Párizsban és Brüsszelben is ezreket érint.

Az újévi utazások napján zárt be a Csalagút: a Eurostar minden járatát felfüggesztette, utasok ezrei rekedtek a nagy pályaudvarokon / Fotó: AFP

Komoly fennakadások voltak az Európa és Nagy-Britannia közötti közlekedésben. A Eurostar kedden bejelentette: minden járatát törli, miután a Csatorna-alagútban műszaki problémák léptek fel, amelyek miatt az alagutat ideiglenesen lezárták.

A társaság közlése szerint a gond az alagút felsővezetékes áramellátását érintette, majd egy meghibásodott Le Shuttle szerelvény tovább súlyosbította a helyzetet.

A felsővezetékes áramellátással kapcsolatos probléma, majd a meghibásodott Le Shuttle miatt a Csatorna-alagút jelenleg zárva van. Sajnos nincs más választásunk, mint az összes járat felfüggesztése a mai napra, további értesítésig

– írta a Eurostar a honlapján közzétett tájékoztatásban.

A Le Shuttle, amely járműveket és utasokat szállít az alagúton keresztül, akár három és fél órás késésekről számolt be. A fennakadások miatt a Eurostar arra kérte utasait, hogy egyáltalán ne induljanak el a nagyobb állomásokra, köztük a párizsi Gare du Nordra, a londoni St. Pancrasra és a brüsszeli Brussels-Midi pályaudvarra.

Eurostar: senki sem rekedt a Csalagútban

A brit sajtó beszámolói szerint a helyzet gyorsan kaotikussá vált: Folkestone-nál, az alagút angliai bejáratánál torlódások alakultak ki, miközben Londonban és Párizsban zsúfolásig megteltek a pályaudvarok a veszteglő utasokkal. Több médium arról is írt, hogy emberek rekedtek a vonatokon az alagútban, ezt azonban a Eurostar határozottan cáfolta. A vállalat szóvivője szerint egy meghibásodott Le Shuttle szerelvényről volt szó, amelyet időközben eltávolítottak az alagútból.

A Csatorna-alagút az Egyesült Királyság és a kontinentális Európa egyik legfontosabb közlekedési kapcsolata. Normál körülmények között a London St. Pancras és Brüsszel közötti út alig két órát vesz igénybe, a mostani leállás azonban jól mutatja, milyen gyorsan megbénulhat a forgalom egyetlen technikai hiba miatt – különösen az ünnepi időszak legforgalmasabb napjain.