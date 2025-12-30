Minél többen vesznek jegyet előre, annál több vonat indul — a MÁV az év utolsó napjaiban is mindenkit hazajuttat

A MÁV csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult, és egészen a tanszünet végéig tart – közölte a MÁV csoport.

Bizonyos vonalakon megnövekedett vasúti forgalomra számít a MÁV az év utolsó, illetve 2026 első napjaiban / Fotó: Wikipedia

A lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok több kocsival indulnak el.

A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig.

Szolnok, Miskolc és Dombóvár lakosai is könnyebben juthatnak haza a MÁV-val

A jegy.mav.hu-n már megtalálható az adott vonat ülőhelyfoglaltsága a helyjegyeladások alapján, így ha időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az InterCity és Railjet Xpress vonatok esetében. Az InterCityken kívül a Cívis InterRégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban erősítenek a FLIRT motorvonatokkal.

Kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjáratok utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrészjáratokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljes körű kiszolgálására.

Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak, elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett.

A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Szekszárdra, Mohácsra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Egerbe, Salgótarjánba, Ózdra, illetve Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében biztosítanak többletkapacitást. A fentieken felül folyamatosan nyomon követik az elővételben eladott menetjegyek számát, és ha szükséges, további mentesítőjáratokat indítanak.