Ekkora szemtelenségen még Lázár János minisztériuma is ledöbbent: azonnal rávágták az ajtót a francia óriásmultira – milliárdokat húzott ki az állam zsebéből

A minisztérium szeptember 12-től megtiltotta, hogy a kövek szállítására szolgáló nehézgépjárművek használják a Tokaji-hegység és a környező területek közútjait, így ezekre az útvonalakra nem adható ki kőszállításra engedély. A döntés főként a francia Colas magyarországi leányvállalata, a Colas Északkő Kft. által üzemeltetett bányákat érinti – írja a Portfolio.

Lázár János minisztériuma lépett: betiltotta a kőszállító nehézgépjárművek közúti közlekedését Tokaj térségében / Fotó: NurPhoto via AFP

A minisztérium ezzel a lakosság zaj- és forgalomterhelését kívánja csökkenteni, az utak állapotát kímélni, és tisztességesebb piaci versenyt elősegíteni, eltörölve a korábbi versenyelőnyöket, amelyek a rövidebb, kevésbé díjas utak használatából származtak. A lépés miatt a kisebb, magyar tulajdonú bányák is versenyképesebbé válhatnak, valamint a vasúti szállítás hosszabb távon kedvezőbb alternatívát jelent majd a közúti szállítás helyett.

A minisztériumi döntés előzménye volt egy szakmai egyeztetés, amely során kiderült, hogy a Tokaj környéki alsóbbrendű utakon évente 32 ezer kamion ment oda-vissza, összesen 800-900 ezer tonna szállítmánnyal, de a fuvarok jelentős része nem a kötelező útdíjfizetési rendszert betartva, hanem az olcsóbb, alsóbbrendű utakat használva közlekedett, ami többmilliárdos kiesést okozott az államnak.

Ezért az állam most a további nagy tömegű közúti szállítási engedélyek kiadását felfüggesztette, és az Alföld felé irányuló szállításokat az eddigieknél környezetbarátabb vasútra tereli.

Lázár János közölte, hogy mennyivel emelik a minimálbért

Az építési és közlekedési miniszter szeptemberben újra elkezdte országjárását: csütörtökön Sopronban tartotta meg legújabb Lázárinfóját, ahol a magyar bérek alakulásáról is beszélt, azt is közölte, hogy jövőre Magyarországon 13 százalékkal emelkedik a minimálbér.

Ez a bejelentés azért volt meglepő, mert a minimál-béremelés alapját képező gazdasági növekedés elmaradt a várttól, ezért a korábban megkötött bérmegállapodás újratárgyalásra szorul. Korábban úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről lemondhat a kormány. A helyzet azonban változott, a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett.