Napenergia: bekövetkezett, amitől mindenki tartott, Európa egyik legnagyobb országában már senkinek sem kell – itt a válság

Az áramárak meredek esése nehéz feladat elé állította a megújulóenergia-termelőket Európa egyik legnagyobb napelemes piacán. A spanyol piac emiatt jelentős átalakuláson megy keresztül. A hangsúly a minőségre, a rugalmasságra és az energiatárolással kombinált, hibrid megoldásokra helyeződik át – derül ki a Financial Times pénteki cikkéből.

A túlkapacitás válságba sodorta a spanyolországi napenergia-termelőket /Fotó: Shutterstock

Spanyolország nagymértékben épített a nap energiájának hasznosítására az elmúlt években. A kapacitások azonban olyan gyorsan bővültek, hogy az áramtermelés mára meghaladja a keresletet, ami tartósan alacsony, sőt, időnként negatív villamosenergia-árakat hozott a piacra. Ez különösen a gyengébb minőségű vagy kedvezőtlen elhelyezkedésű projektek esetében rontotta a megtérülést.

A piaci túlkínálat miatt a naperőművek értéke látványosan visszaesett. Az üzemelő spanyol naperőművek átlagos értéke 2024 elején még megközelítette a 916 ezer eurót megawattonként, mára azonban csak 648 ezer eurót ér el.

A korábban élénk piac lelassult. Míg 2022 és 2024 között vegyes minőségű portfóliókat is könnyen lehetett értékesíteni, manapság az eladók gyakran kénytelenek a leggyengébb eszközöket leválasztani, hogy a jobb projekteket eladhatóvá tegyék. Egyes „építésre kész” projektek – amelyeknél a föld, az engedélyek és a hálózati csatlakozás már adott, de az építkezés még nem indult el – gyakorlatilag eladhatatlanná váltak. Egy spanyol naperőmű felső vezetője szerint „elárasztották a piacot az ilyen projektek, amelyeket a fejlesztők el akarnak adni, mert a jelenlegi környezetben már nem életképesek”.

Sőt előfordul, hogy jelképes, akár 1 eurós áron kínálják őket, pusztán azért, hogy a fejlesztők elkerüljék a további költségeket és az állami szankciókat.

Az alacsony áramárak kedveznek ugyan a fogyasztóknak és az ipari beruházásoknak, a termelőknek azonban súlyos veszteséget okoznak. Idén Spanyolországban már több mint 500 órán keresztül volt negatív az áramár. Ez azt jelenti, hogy a termelőknek olyankor fizetniük kellett azért, hogy a felesleges energiát átvegyék tőlük, vagy egyszerűen le kellett állítaniuk a termelést.