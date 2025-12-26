Kiderült: nem Belgiumban, hanem egy másik EU-s országban van befagyasztva a legkritikusabb orosz vagyon – most rettegnek Putyin haragjától

Az Európai Unió Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelével ideiglenesen félretették azt a kérdést, hogy felhasználják-e a befagyasztott orosz eszközöket a háború sújtotta ország finanszírozására. Ez nagy megkönnyebbülést jelent Belgiumnak, azonban a hitelmegoldás Liechtensteinnek is jól jött, ugyanis ott is található orosz vagyon – írja a Frankfurter Rundschau.

Liechtenstein is tarthatott ugyanis attól, hogy az orosz vagyon elkobzása megtorlást válthatna ki Oroszország részéről / Fotó: robertharding via AFP

Az orosz befektetők és vállalatok befagyasztott vagyonához sem a tulajdonosok, sem a vagyonkezelők nem férhetnek hozzá. Bárki, aki mer hozzányúlni ezekhez a vagyontárgyakhoz, azt feltételezett orosz ügynökként kezelhetik, és potenciálisan elvághatják a nemzetközi pénzügyi tranzakcióktól az európaiak és az amerikaiak szankciói.

Ha az Európai Unió lefoglalja ezeket a vagyonelemeket és Ukrajnának adja, akkor azt Oroszország megtorolhatja, büntetőintézkedéseket hozhat Liechtensteinnel szemben is.

Az EU-csúcstalálkozó előtt, ahol megállapodtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós segélycsomagról, Vlagyimir Putyin orosz elnök megfenyegette az EU-t, hogy ha az orosz vagyont átadja Ukrajnának, akkor úgy tekinti, hogy az Európai Unió is belépett a háborúba.

Vlagyimir Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján „fényes nappali rablásnak” nevezte azt a tervet, amely szerint az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyont használná fel Ukrajna támogatására. Ez a terv egyelőre lekerült az asztalról, Putiyn mégis úgy gondolja, hogy nemcsak rablás lett volna, de alá is ásta volna az euróövezetbe vetett bizalmat.

A német lapnak nyilatkozó elemzők szerint azonban Moszkva nem menne el ilyen messzire, ehelyett célzott támadásokkal próbálná megosztani az uniót; Belgium és Liechtenstein ellen hergelni a többi tagállamot.

Az Európai Bizottság tervével szembeni kritikusok úgy látják, hogy az orosz eszközök lefoglalása veszélyeztetheti Európa stabil pénzügyi központként betöltött pozícióját. Egyelőre a többség ezt a nézetet vallja a kontinensen.

A kérdés, miszerint az orosz eszközök, például a Liechtensteinben lévők, felhasználhatók-e Ukrajna finanszírozására, újból elő fog kerülni – legkésőbb egy év múlva. Kijevnek ugyanis ismét forrásokra lesz szüksége, és kérdéses, hogy az európai szavazók azt akarják-e, hogy az adópénzüket hatalmas európai hitelek garantálására használják fel.