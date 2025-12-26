Deviza
Válogatás 2025 legizgalmasabb építészeti remekműveiből

Az idei év a nagyszabású infrastrukturális projektek és mérnöki bravúrok éve is volt. Az alábbi képeken olyan 2025-ben elkészült épületeket mutatunk, amelyek egytől egyig a globális figyelem középpontjába kerültek.
VG
2025.12.26, 18:31

Legyen az városi halpiac vagy egy monumentális viadukt, a most következő projektek mindegyike vélhetően látogatók millióit vonzza majd az elkövetkező években. Látványos képeken 2025 legizgalmasabb építészeti remekművei.

2025-ben készült el a világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon viadukt is. Fotó: Ou Dongqu / Xinhua via AFP / Ou Dongqu / Xinhua via AFP
2025-ben készült el a világ legmagasabb hídja, a Huajiang Grand Canyon viadukt is. Fotó: Ou Dongqu / Hszinhua via AFP

A legizgalmasabb építészeti projektek 2025-ben

1. Sydney-i halpiac. A világ harmadik legnagyobb halpiaca idén még nagyobb lett. Több mint nyolc évvel azután, hogy az ausztrál kormány bejelentette Sydney történelmi halpiacának áthelyezését – amely még az 1870-es évekből származik –, idén végre megépült az új négyszintes, pazar piacépület. A felső emeletek egyikén még egy aukciós csarnok is helyet kapott, ahol a vendéglősök és a kiskereskedők licitálhatnak a friss fogásokra. A nagyközönség számára 2026. január 19-én megnyíló, nevezetes fejlesztés újraértelmezi Sydney látképét, és friss tengeri herkentyűket, éttermeket, kávézókat és kulturális élményeket kínál majd egy lenyűgöző kikötőparti helyszínen.

image

 

2. The Grand Ring, Oszaka. Az áprilistól októberig tartó 2025-ös Oszakai Világkiállítás helyszínét körülölelő, és egyben fő közlekedési útvonalaként szolgáló The Grand Ring (magyarul: A Nagy Körút) a világ legnagyobb faépítménye volt két kilométeres kerületével és több mint 61 ezer négyzetméteres területével. Azért csak volt, mert a The Grand Ring lebontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg. A különleges létesítményt Fudzsimoto Szószuke, a Magyar Zene Házát is jegyző japán építész tervezte.

image

 

3. Huajiang Grand Canyon. Egy szeptemberi vasárnap reggelen, hatalmas ünnepség keretében adták át forgalomnak a világ legmagasabb hídját. A kínai Huajiang Grand Canyon híd 625 méteres, azaz majdnem kilencszer magasabb, mint a San Franciscó-i Golden Gate. A kínai Kujcsou tartományban található híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. A szerkezet a „Föld repedése” becenevén ismert Huajiang Grand Canyon felett ível át, Liuzhit és Anlongot kötve össze. Segítségével a korábbi 70 perc helyett mindössze néhány perc alatt meg lehet tenni a Beipan folyó felett az utat. A 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. A híd üvegfolyosóval is rendelkezik, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is van lehetőség. 

image

 

A cikk folytatásáért, és a további látványos képekért kattintson az Origo oldalára!

