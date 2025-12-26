Az orosz posta döntött: pár országba nem visz ki a csomagot közúton - ez az öt ország marad ki
Az Orosz Posta ideiglenesen megváltoztatta nemzetközi logisztikai szabályait, felfüggesztve egy kézbesítési módot több európai országba. A korlátozások több célállomásra vonatkoznak, és december végén léptek hatályba. A vállalat nem határozott meg időpontot a korábbi működéshez való visszatérésre, ahogy arról a Public News Service is beszámolt. Levelekről nincs szó, csak csomagokról.
Lesz ország, ahová továbbra is megy küldemény, lesz, ahová nem
Ez öt európai országba irányuló közúti csomagküldemény ideiglenes felfüggesztését jelenti. A lista
- Lettországot,
- Litvániát,
- Szlovéniát,
- Horvátországot
- és Észtországot
tartalmazza. A korlátozás kifejezetten a közúti és a kombinált útvonalakra vonatkozik, amelyeket hagyományosan a megfizethetőbb kézbesítés miatt használnak.
Repülőn továbbra is kézbesít csomagot az Orosz Posta
Az alternatív szállítási módokat, beleértve a légi kézbesítést is, hivatalosan nem törölték, de a feltételeik és költségeik eltérhetnek azoktól, amelyekhez az ügyfelek hozzászoktak, ahogy az már a nemzetközi postai ágazatban bekövetkezett változásokkal is történt.
Nincs mit beírni a naptárba
A vállalat nem közölt konkrét dátumot a közúti kézbesítés újraindítására, írja a Pravda.ru. A közlemény hangsúlyozza, hogy az intézkedés átmeneti, de a részletek a nemzetközi logisztikát befolyásoló külső tényezőktől függenek.
Hasonló felfüggesztéseket alkalmaztak már korábban is, és jellemzően a közlekedési infrastruktúra, a vámeljárások vagy a postai útvonalak változásaihoz kapcsolódtak.
A földi szállítás leállítása mellett a posta egyúttal újraindította a nemzetközi küldemények fogadását számos afrikai országba: a Kongói Köztársaságba, Szomáliába és Csádba, erről Már az Orosz Hírek számolt be a TASZSZ alapján. A cikkéhez hírt kommentek egyike szerint a listára került országokba mostantól úgy kell eljuttatni a csomagot, hogy azt „el kell küldeni Fehéroroszországba vagy Kazahsztánba, Indiába, Kínába vagy valami más országba. Ott átcímkézik, és mehet is tovább a célállomásra.”