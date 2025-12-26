Zelenszkij sürgősen Trumphoz utazik: a tét nem is lehetne nagyobb - karnyújtásnyira lenne a háború vége?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyalni. A két vezető immár harmadjára találkozik azért, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak.
„Egyetlen napot sem vesztegetünk el. Trump elnökkel megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról a közeljövőben” – írta Zelenszkij karácsony második napján a Telegram csatornáján. „Az újév előtt sok minden eldőlhet” – tette hozzá Zelenszkij.
A találkozót Trump floridai mar-a-lagói rezidenciáján tarthatják.
Az ukrajnai háborút lezáró őszi béketörekvések
Zelenszkij csütörtökön csaknem egy órán át tárgyalt Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. „A nap 24 órájában dolgozunk azon, hogy közelebb hozzuk ennek a brutális orosz háborúnak a végét, és hogy minden dokumentum és lépés reális, hatékony és megbízható legyen. Remélem, hogy a mai karácsonyi megállapodások és az általunk megvitatott ötletek hasznosnak bizonyulnak” – írta Zelenszkij a közösségi médiában a hívást követően.
Az ukrán elnök szenteste arról is beszámolt, hogy egyes témákban már megállapodtak az amerikaiakkal, ám néhány „érzékeny kérdésen még dolgozni kell”. Kiemelte, hogy Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov, az ország legfőbb biztonsági vezetője „folytatja az egyeztetéseket az amerikai csapattal”.
A Kijev és Washington közötti, hetekig tartó egyeztetések után Zelenszkij december 23-án bemutatta az Oroszország elleni teljes körű háború lezárását célzó módosított béketerv tervezetét. A korábbi, 28 pontból álló tervet egy 20 pontos keretrendszerré alakították át. Az első változatot sokan úgy értékelték, hogy nagyrészt Oroszország maximális, még a háború előtti követeléseit tükrözte, ami Kijev és európai szövetségesei szerint Ukrajna de facto kapitulációját jelentette volna.
A frissített javaslatról Zelenszkij szerdán azt mondta, hogy az felveti annak lehetőségét, hogy Ukrajna kivonja csapatait a keleti területekről, és ott egy demilitarizált övezet jöjjön létre.
Hozzátette, hogy a terv immár tartalmaz amerikai, NATO- és európai biztonsági garanciákat is egy összehangolt katonai válaszra abban az esetben, ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát.
Kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciatervezetet Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közt, valamint egy kétoldalú biztonsági megállapodás tervezetét Ukrajna és az Egyesült Államok között. Egy további, Kijev és Washington közötti dokumentum a gazdasági együttműködésre összpontosít, és „Ukrajna jólétének ütemterveként” jellemezték.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön elmondta, hogy Moszkva vizsgálja azokat a javaslatokat, amelyeket Kirill Dmitrijev orosz megbízott hozott vissza az Egyesült Államokból – emlékeztetett a BBC.
Az ipari jelentőségű kelet-ukrajnai Donyeck régióval kapcsolatban Zelenszkij szerint egy „szabad gazdasági övezet” kialakítása is szóba jöhet.
Az ukrán elnök hangsúlyozta ugyanakkor, hogy minden olyan területet, ahonnan az ukrán csapatok kivonulnának, Ukrajnának kellene ellenőriznie.
Moszkva jelenleg Donyeck megye mintegy 75 százalékát, a szomszédos Luhanszknak pedig csaknem 99 százalékát tartja a fennhatósága alatt.
Az ukrán elnök eddig elutasította a területi engedményeket. Az orosz elnök ugyanakkor többször figyelmeztetett, hogy az ukrán csapatoknak el kell hagyniuk Donbaszt, ellenkező esetben Oroszország elfoglalja a térséget.
A novemberben bemutatott 28 pontos amerikai–orosz béketerv például jelentős mértékű ukrán terület átadását követelte volna Oroszországnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök akkor úgy vélekedett, hogy a dokumentum alapja lehet egy Kijevvel kötendő békének.
„Összességében a háború alakulása megfelel nekünk, mert a különleges hadművelet céljait fegyveres küzdelemben el tudjuk vele érni. De készek vagyunk béketárgyalásokra is, a problémák békés megoldására, azonban ehhez természetesen a javasolt terv minden részletének érdemi megvitatása szükséges. Erre készek vagyunk” – mondta akkor Putyin.
Később Ukrajna ebből számos pontot kihúzott, és az amerikaiakkal előbb egy 27, majd egy 20 pontos béketervben állapodott meg.
Trump küldöttei Putyinnal december elején találkoztak, amikor is az ukrajnai háború hosszú távú rendezéséről nyújtottak át neki dokumentumokat. A tárgyalások középpontjában ugyancsak területi kérdések álltak. Akkor néhány kérdésben meg tudtak egyezni. Beszédes, hogy ezek után Witkoff és Kushner nem Kijev felé, hanem Washingtonba vették az irányt, hogy mihamarabb beszámoljanak a fejleményekről Trumpnak. Ugyanakkor az oroszokkal megegyeztek abban, hogy minisztériumi munkacsoportszinten folytatják a tárgyalásokat.
Azóta számos kétoldalú megbeszélés tartottak az orosz, az amerikai és az ukrán felek. A vasárnapi csúcstalálkozó arra enged következtetni, hogy egyre közelebb kerül az ukrajnai háború lezárása.
Az orosz–ukrán fronton még karácsonykor is dúlt a harc
Az ukrán hadsereg csütörtökön közölte, hogy robotrepülőgépekkel csapást mért Oroszország egyik kulcsfontosságú olajfinomítójára a déli Rosztovi területen.
A Novosahtyinszk melletti finomító az ukrán határ közelében fekszik, és kulcsfontosságú az orosz hadműveletek üzemanyag-ellátásában a megszállt kelet-ukrajnai területeken.
Az orosz védelmi minisztérium eközben azt jelentette be, hogy erői elfoglalták Szvjato-Pokrovszke települést a Donyecki területen. A hét elején az ukrán csapatok kivonultak az ostromlott kelet-ukrajnai Szeverszk városából.
A város elfoglalása közelebb viszi Oroszországot a Donyecki területen még ukrán kézen lévő utolsó „erődöv” városaihoz, Szlovjanszkhoz és Kramatorszkhoz.