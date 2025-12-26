Zelenszkij sürgősen Trumphoz utazik: a tét nem is lehetne nagyobb - karnyújtásnyira lenne a háború vége?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyalni. A két vezető immár harmadjára találkozik azért, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak.

Zelenszkij és Trump újabb csúcstalálkozója arra enged következtetni, hogy egyre közelebb kerül az ukrajnai háború lezárása / Fotó: Saul Loeb

„Egyetlen napot sem vesztegetünk el. Trump elnökkel megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról a közeljövőben” – írta Zelenszkij karácsony második napján a Telegram csatornáján. „Az újév előtt sok minden eldőlhet” – tette hozzá Zelenszkij.

A találkozót Trump floridai mar-a-lagói rezidenciáján tarthatják.

Az ukrajnai háborút lezáró őszi béketörekvések

Zelenszkij csütörtökön csaknem egy órán át tárgyalt Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. „A nap 24 órájában dolgozunk azon, hogy közelebb hozzuk ennek a brutális orosz háborúnak a végét, és hogy minden dokumentum és lépés reális, hatékony és megbízható legyen. Remélem, hogy a mai karácsonyi megállapodások és az általunk megvitatott ötletek hasznosnak bizonyulnak” – írta Zelenszkij a közösségi médiában a hívást követően.

Az ukrán elnök szenteste arról is beszámolt, hogy egyes témákban már megállapodtak az amerikaiakkal, ám néhány „érzékeny kérdésen még dolgozni kell”. Kiemelte, hogy Ukrajna főtárgyalója, Rusztem Umerov, az ország legfőbb biztonsági vezetője „folytatja az egyeztetéseket az amerikai csapattal”.

A Kijev és Washington közötti, hetekig tartó egyeztetések után Zelenszkij december 23-án bemutatta az Oroszország elleni teljes körű háború lezárását célzó módosított béketerv tervezetét. A korábbi, 28 pontból álló tervet egy 20 pontos keretrendszerré alakították át. Az első változatot sokan úgy értékelték, hogy nagyrészt Oroszország maximális, még a háború előtti követeléseit tükrözte, ami Kijev és európai szövetségesei szerint Ukrajna de facto kapitulációját jelentette volna.

A frissített javaslatról Zelenszkij szerdán azt mondta, hogy az felveti annak lehetőségét, hogy Ukrajna kivonja csapatait a keleti területekről, és ott egy demilitarizált övezet jöjjön létre.

Hozzátette, hogy a terv immár tartalmaz amerikai, NATO- és európai biztonsági garanciákat is egy összehangolt katonai válaszra abban az esetben, ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát.