Deviza
EUR/HUF389.71 -0.27% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.94 +0.13% RON/HUF77.16 +0.01% CZK/HUF16.07 +0.01% EUR/HUF389.71 -0.27% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.94 +0.13% RON/HUF77.16 +0.01% CZK/HUF16.07 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szolgáltatási szünet
főváros
Magyar Telekom Nyrt.

Szünetel a Magyar Telekom szolgáltatása ezeken a helyeken, érdemes ellenőrizni, rajta vagyunk-e a listán.

Honlapján közölte a Magyar telekom, mely települések érintettek.
Pető Sándor
2025.09.14, 19:02
Frissítve: 2025.09.14, 19:04

Fővárosi kerületekben és több településen is egy időre szünetelhetnek a Magyar Telekom szolgáltatásai a héten hálózati korszerűsítés miatt.

Hungarian BUX Companies
Fotó: NurPhoto via AFP

Az MTI ismertetése szerint a szolgáltató honlapján sorolta fel az érintett helyeket, ahol a megjelölt időszakban az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatás is kieshet, akár több órára. Ezek:

  • Hatvan egyes részein hétfőn 8 órától kedden 18 óráig, 
  • Szombathelyen hétfőtől szerdán 16 óráig (maximum 30 percig). 
  • Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden hétfőtől egészen szeptember 26-án 17 óráig  (maximum 180 percig).
  • Kedd hajnalban, 0 óra és 5 óra között Székesfehérvár (300 perc), valamint Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó (240 perc), Bodajk, Csókakő és Mór (120 perc), valamint Kisköre, Kömlő, Tiszanána (180 perc).
  • Szerdán Budapest XI. kerületében 10 és 16 óra között akár 2 órán át.
  • Csütörtökön hajnalban, illetve reggel Recsk, Bezi, Győrsövényház, Rábapatona, Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok egyes részein.
  • Csütörtökön 23 órától pénteken 5 óráig Budapest II. kerületében, legfeljebb 120 percig.
  • Pénteken Szűcsi, Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkarász, Ófehértó, Őr, Petneháza, Derecske, Mikepércs, Sáránd, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpszállás, Harta, Solt egyes részein, néhol akár 4-5 órán keresztül.

A szolgáltató kérése: ha a tervezettnél hosszabb lenne az üzemszünet és az ügyfél rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket.

Amennyiben pedig a hiba ezután is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából a díjmentes 1414-es telefonszámon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu