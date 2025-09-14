Szünetel a Magyar Telekom szolgáltatása ezeken a helyeken, érdemes ellenőrizni, rajta vagyunk-e a listán.

Fővárosi kerületekben és több településen is egy időre szünetelhetnek a Magyar Telekom szolgáltatásai a héten hálózati korszerűsítés miatt.
Az MTI ismertetése szerint a szolgáltató honlapján sorolta fel az érintett helyeket, ahol a megjelölt időszakban az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatás is kieshet, akár több órára. Ezek:
A szolgáltató kérése: ha a tervezettnél hosszabb lenne az üzemszünet és az ügyfél rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket.
Amennyiben pedig a hiba ezután is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából a díjmentes 1414-es telefonszámon.
