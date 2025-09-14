Szünetel a Magyar Telekom szolgáltatása ezeken a helyeken, érdemes ellenőrizni, rajta vagyunk-e a listán.

Fővárosi kerületekben és több településen is egy időre szünetelhetnek a Magyar Telekom szolgáltatásai a héten hálózati korszerűsítés miatt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az MTI ismertetése szerint a szolgáltató honlapján sorolta fel az érintett helyeket, ahol a megjelölt időszakban az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatás is kieshet, akár több órára. Ezek:

Hatvan egyes részein hétfőn 8 órától kedden 18 óráig,

Szombathelyen hétfőtől szerdán 16 óráig (maximum 30 percig).

Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden hétfőtől egészen szeptember 26-án 17 óráig (maximum 180 percig).

Kedd hajnalban, 0 óra és 5 óra között Székesfehérvár (300 perc), valamint Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Zagyvaszántó (240 perc), Bodajk, Csókakő és Mór (120 perc), valamint Kisköre, Kömlő, Tiszanána (180 perc).

Szerdán Budapest XI. kerületében 10 és 16 óra között akár 2 órán át.

Csütörtökön hajnalban, illetve reggel Recsk, Bezi, Győrsövényház, Rábapatona, Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok egyes részein.

Csütörtökön 23 órától pénteken 5 óráig Budapest II. kerületében, legfeljebb 120 percig.

Pénteken Szűcsi, Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkarász, Ófehértó, Őr, Petneháza, Derecske, Mikepércs, Sáránd, Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpszállás, Harta, Solt egyes részein, néhol akár 4-5 órán keresztül.

A szolgáltató kérése: ha a tervezettnél hosszabb lenne az üzemszünet és az ügyfél rendelkezik digitális elosztóval, akkor indítsa újra a készüléket.

Amennyiben pedig a hiba ezután is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot a Magyar Telekom hálózatából a díjmentes 1414-es telefonszámon.