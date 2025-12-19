Deviza
Hatalmas volt a káosz, hirtelen bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája – a Világgazdaság legolvasottabb augusztusi magyar gazdasági cikkei

Elképesztő áramszünet, az autópályamatrica-vásárlások kényelmi díja, az M0-s vidéki szakasza, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás és a Sziget Fesztiválon felejtett pénzek voltak a figyelem középpontjában a nyolcadik hónapban. Káoszról és azok rendezéséről szóltak a kiemelt írásaink.
VG
2025.12.19, 10:32
Frissítve: 2025.12.19, 11:12

Alapjaiban borult fel azoknak a délelőttje, akik úgy gondolták, hogy aznap kényelmesen bevásárolnak, esetleg megebédelnek vagy kávéznak utána, illetve különböző lakossági szolgáltatásokat vesznek igénybe, mielőtt hazaindulnának. Helyette hatalmas káoszban volt részük.

káosz
Vásárlás helyett káosz: nem volt áram a plázában / Fotó: VG

Elképesztő káosz tört ki az egyik nagy hazai bevásárlóközpontban  

Egy augusztusi, keddi délelőtt 11 óra környékén ugyanis szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatták az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek. Semmi sem működött a lifteken és a fotocellás ajtókon kívül. Mint a Világgazdaság akkor megtudta, ennek súlyos oka volt: egy áramszünet, ugyanis a pláza mellett folyó építkezésen elvágták azt a kábelt, amelyen a Corvin is kapja a villamos energiát. Az Elmű szakemberei akkor már órák óta dolgoztak a probléma elhárításán, de még mindig nem lehetett remélni, hogy aznap visszaáll a szolgáltatás.

Külön problémát okozott, hogy a boltok egy része bezárni sem tudott, mert a biztonsági rácsok leengedéséhez is áramra lett volna szükség. Utoljára 2023 novemberében volt hasonló áramszünet a Corvin plázában. Akkor egyik üzletet sem tudták kinyitni.  

A Corvin pláza a budapesti kiskereskedelem meghatározó létesítménye. 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon. A négyszintes, bruttó 34,6 ezer négyzetméteres kiskereskedelmi alapterületű pláza építése 375 millió euróba került. Több mint száz bolt és üzlethelyiség működik benne.

Megszűnt az autópálya-matricák értékesítésének kényelmi díja

Egy augusztusi kormánydöntés szerint szeptembertől az online szolgáltatók már nem adhattak el autópálya-matricát kényelmi díjjal megtoldott áron. Az Energiaügyi Minisztérium úgy számolt, hogy ezzel éves szinten együtt kétmilliárd forintot spórolhatnak az autósok. Magyarországon évi ötmillió autópálya-matrica kel el online, a kényelmi díj átlagosan 400 forint. Egyes csatornákon addig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de a piac 60 százaléka az elektronikus csatornára jutott. 

A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzájárul.

Egyes szolgáltatók akár 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, tehát ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználók száma a lényeg. Azok viszont kihullanak majd a piacról, akik kizárólag a matrica érdekében indították az applikációt, hogy egy-egy matricát ezer-kétezer forintos pluszáron adjanak el. A döntés megszületésekor 35 platformon lehetett e-matricát vásárolni mobiltelefonon.

Épülhet a vidéki M0-s autópálya

Kiadták a környezetvédelmi engedélyt Magyarország várva várt új autópályája számára, és rendezték a nyomvonalvitákat is. Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakaszának megépítését a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektjének nevezte. Az M8-as ugyanis tehermentesítené Budapestet déli irányból. A nyomvonala az M0-séval párhuzamosan fut majd.  

A beruházó a koncessziós társaság, amelynek akkorra már minden engedélyt átadtak. A tervek szerint az M8-as szakasz 2031-re készül el teljes egészében.

A Világgazdaság tavasszal számolt be arról, hogy az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, elérve az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha nem is végig a leendő M8-on. Az M8-as rövid szakaszai már a tavaszra elkészültek: például az M6-os autópálya dunaújvárosi M8 csomópontjához csatlakozó Dunaújváros és Dunavecse közötti szakasz a Pentele híddal.

Az M44-es és az M8-as egymásra épülő és szorosan összefüggő beruházás. Hiszen ha elkészül az M44-es romániai leágazása, az M8-as és az M200-as, akkor már Romániától Ausztriáig, Budapestet jócskán kikerülve, déli irányból is megszületne egy körgyűrű.

Barátság vezeték: az ukrán külügyminiszter adott egy ötletet Magyarországnak

Az augusztus 22-én orosz területen ukrán drónnal megrongált Barátság kőolajvezeték javítása azonnal megindult. Nem sokkal később jelezték, hogy napokon belül újraindulhat az orosz kőolaj szállítása Magyarország felé. Ám az is tény – mind a mapi napig –, hogy bármikor újabb támadás érheti az érintett infrastruktúrát. Akkor Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt javasolta a Barátság II. kőolajvezetéken importáló Magyarországnak, hogy diverzifikálja az olajellátást.

A támadásban érintett unyecsai olajközpontba fut be a szibériai olajmezőkről érkező vezetékek többsége. Unyecsából négy irányba haladnak tovább:

  • Északnyugatra, Fehéroroszországon át az orosz Primorszk kikötő felé,
  • északnyugatra, de délebbre, a Baltikumba
  • és nyugatra, Európa felé.

E nyugat-európai vezeték Unyecsától több száz kilométerrel nyugatra, fehérorosz területen, Mozir városánál ágazik ketté a Barátság I. és Barátság II. vezetékre.

A Barátság I. Lengyelországon vezet keresztül Németország felé, a Barátság II. pedig Szlovákiába, onnan Magyarországra jut. Tehát valójában nem a Barátság II. sérült meg, hanem az azt tápláló, jóval távolabbi cső. A Világgazdaság piaci forrása szerint az unyecsai támadás célja szélesebb körű lehetett: az egész orosz olajexportban akartak zavart okozni.

Az Európai Unió 2022 óta tiltja az Oroszországból tengeren küldött olaj vásárlását azért, hogy csökkentse az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország bevételeit. Tagországainak betiltotta a Barátság I.-en történő importot is. Magyarország és Szlovákia azonban továbbra is vásárolhat a Barátság II.-n, mert nincs tengeri kikötője, így sokkal nehezebben diverzifikálhatja a beszerzését. E két ország nem rendelkezik a más országok olajkikötői felől érkező, megfelelő kapacitású importvezetékekkel sem.

Botrány a Sziget Fesztiválon

A szórakozni vágyók évről évre nagyobb összeget hagynak fesztiválkarszalagjaikon. Megkérdeztük a Sziget Fesztivált, hogy ez mennyire gyakori, és mit tudnak tenni a bulizók, ha nem akarják elveszteni a pénzüket. A szervezők szerint semmi sem akadályozza a vendégeket, hogy a fel nem használt pénzük visszakerüljön hozzájuk. Ennek ellenére minden évben súlyos tízmilliók ragadnak bent.

A Festipay rendszer lehetőséget ad arra, hogy készpénzt vigyünk a Szigetre, sőt arra is, hogy utólag visszaváltsuk – de csak egy meghatározott időszakban. Ha a fesztiválozó ezt elmulasztja, a csipkártyán maradt pénz végleg elvész. Viszont aki online tölti fel az egyenlegét, annak automatikusan visszautalják a maradványt.

Azonban a feltöltött egyenleg maradványértéke – különböző technikai okokból – csak a helyszínen váltható vissza, ezt a látogatónak személyesen kell igényelnie a feltöltőpontokon a fesztivál nyitvatartása alatt bármikor, egészen a kiköltözés idejéig, tehát a fesztivál utolsó hajnala utáni délig. Annak érdekében, hogy a Festipay kártyán ne maradhasson bent a fesztiválozók feltöltött pénze, már évek óta adott az online feltöltés lehetősége is.

 

