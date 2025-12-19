Hatalmas volt a káosz, hirtelen bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája – a Világgazdaság legolvasottabb augusztusi magyar gazdasági cikkei

Alapjaiban borult fel azoknak a délelőttje, akik úgy gondolták, hogy aznap kényelmesen bevásárolnak, esetleg megebédelnek vagy kávéznak utána, illetve különböző lakossági szolgáltatásokat vesznek igénybe, mielőtt hazaindulnának. Helyette hatalmas káoszban volt részük.

Vásárlás helyett káosz: nem volt áram a plázában / Fotó: VG

Elképesztő káosz tört ki az egyik nagy hazai bevásárlóközpontban

Egy augusztusi, keddi délelőtt 11 óra környékén ugyanis szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatták az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek. Semmi sem működött a lifteken és a fotocellás ajtókon kívül. Mint a Világgazdaság akkor megtudta, ennek súlyos oka volt: egy áramszünet, ugyanis a pláza mellett folyó építkezésen elvágták azt a kábelt, amelyen a Corvin is kapja a villamos energiát. Az Elmű szakemberei akkor már órák óta dolgoztak a probléma elhárításán, de még mindig nem lehetett remélni, hogy aznap visszaáll a szolgáltatás.

Külön problémát okozott, hogy a boltok egy része bezárni sem tudott, mert a biztonsági rácsok leengedéséhez is áramra lett volna szükség. Utoljára 2023 novemberében volt hasonló áramszünet a Corvin plázában. Akkor egyik üzletet sem tudták kinyitni.

A Corvin pláza a budapesti kiskereskedelem meghatározó létesítménye. 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon. A négyszintes, bruttó 34,6 ezer négyzetméteres kiskereskedelmi alapterületű pláza építése 375 millió euróba került. Több mint száz bolt és üzlethelyiség működik benne.

Megszűnt az autópálya-matricák értékesítésének kényelmi díja

Egy augusztusi kormánydöntés szerint szeptembertől az online szolgáltatók már nem adhattak el autópálya-matricát kényelmi díjjal megtoldott áron. Az Energiaügyi Minisztérium úgy számolt, hogy ezzel éves szinten együtt kétmilliárd forintot spórolhatnak az autósok. Magyarországon évi ötmillió autópálya-matrica kel el online, a kényelmi díj átlagosan 400 forint. Egyes csatornákon addig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de a piac 60 százaléka az elektronikus csatornára jutott.

A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzájárul.

Egyes szolgáltatók akár 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, tehát ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználók száma a lényeg. Azok viszont kihullanak majd a piacról, akik kizárólag a matrica érdekében indították az applikációt, hogy egy-egy matricát ezer-kétezer forintos pluszáron adjanak el. A döntés megszületésekor 35 platformon lehetett e-matricát vásárolni mobiltelefonon.