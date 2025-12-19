MÁV: 800+60 milliárd forint, hatalmas összeget mondtak be 2026-ra – erre megy

A vasúttársaság nemcsak saját forrásból fejleszti az infrastruktúrát. Ezt kiegészíti az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program is, amely elől nemrégiben ugyancsak elhárult az utolsó adminisztratív akadály.

MÁV: sok helyen végeznek majd jövőre pályafelújítást / Fotó: MTI

Ez összesen 800+60 milliárd forint a pályakarbantartásra és -felújításra. Ezzel a – a magyar vasút területén évtizedek óta nem tapasztalt nagyságrendű – jelentős összeggel végre nem csak léphetünk, de ugorhatunk is egyet előre a magyar vasúti infrastruktúra korszerűsítésében.

Mi várható?

A Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycserét végeznek, és visszaállítják az eredeti, 80 kilométer per órás pályasebességet.

A 2026-os évben mintegy 40 elhasználódott kitérő cseréjét tervezik, koncentrálva a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra. A program véglegesítése még nem történt meg, a jelenleg egyeztetett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy. Ezek azok a helyszínek, ahol a vonatok gyakran csak egy rossz állapotú váltó miatt kényszerülnek lassításra, ami bosszantó késésekhez vezet, a visszagyorsítás miatt pedig óriási energiaveszteséggel jár.

A Miskolc–Nyíregyháza vonalon hídjavítással, ágyazatrostálással, hosszúsín-cserével, útátjáró-átépítéssel, kitérőcserével és vágányszabályozással készülnek. A beruházás célja az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése a Mezőzombor–Nyíregyháza közötti szakaszon, az eredeti 120 kilométer per órás pályasebesség lehető legnagyobb hosszon történő visszaállítása.

A 60-as vasútvonalon, Gyékényes–Berzence állomások között, a nyílt vonalon hézag nélküli vágányt alakítanak ki 15 kilométer hosszban, 10 ezer új vasbetonalj és új hosszú sínek beépítésével, teljes hosszban ágyazatrostálással, szabályozással az eredeti 80 kilométer per órás pályasebesség helyreállítása érdekében.

Ez a szakasz ma még országosan is a legrosszabb menetrend-szerűségű vonalszakaszok között van, ez 2026-ban lényegesen javul.