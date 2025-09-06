Ez volt a hetedik legmelegebb nyár Magyarországon, de van ennél nagyobb baj

Csapadék tekintetében Magyarországon a nyár nagyon száraz volt, a legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól. Ez összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől — közölte a HungaroMet.

Magyarországon több, mint száz éves rekord dőlt meg a nyári időjárást illetően / Fotó: Légifelvétel, Ócsa

Átlagon felüli hőmérséklet

Az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 °C (1991–2020-as átlag: 20,84 °C), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Ezzel a hetedik legmelegebb nyár volt 1901 óta. Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot.

A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta.

A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.

Később kell a radiátort feltekerni: meleg idő lesz Európában a fűtési szezon kezdete előtt

Túl kevés csapadék Magyarországon

Az évszak csapadékösszege országos átlagban 119,0 mm – az előzetes adatok alapján –, ami az éghajlati normál csupán 59 százaléka (1991–2020-as átlag: 203,1 mm). Ezzel a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta. Mindhárom hónap csapadéka elmaradt az átlagtól, júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban 23 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991–2020-as átlag. Országos átlagban a június a legszárazabb volt a XX. század eleje óta.

Az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátón (309,3 mm), a legkisebbet Kakucson (39,6 mm) mérte a meteorológiai központ.

A legcsapadékosabb területek az északi határ közelében, a Dunántúl nyugati felén, különösen az északnyugati országrészben voltak, kisebb körzetekben 200 mm-t meghaladó csapadékkal. Az ország középső és déli részén a 2025-ös nyár rendkívül száraz volt. Nagy területen 80 mm csapadék sem hullott a három hónap alatt, helyenként az 50 mm-t sem érte el az évszakos csapadékösszeg.