Később kell a radiátort feltekerni: meleg idő lesz Európában a fűtési szezon kezdete előtt

A nyári hőhullámok sorozata után Európában az átlagosnál melegebb szeptember várható, ami akár a következő hónap fűtési szezonjának kezdetéig is átnyúlhat – írja a Bloomberg.

Meleg szeptember várható Európában a fűtési szezon előtt / Fotó: Shutterstock

„Egy különösen meleg nyár után nehéz lesz más időt tapasztalni, mint legalább egy kicsit az átlag feletti hőmérsékletet” – fogalmazott James Peacock, a leedsi székhelyű MetSwift időjárás-elemző cég vezető meteorológusa.

A Meteo France szezonális elemzése szerint

a melegebb idő szeptemberig és a tél kezdetéig is megmaradhat Közép-Európában.

A perzselő nyár, a négy nagyobb hőhullám és a rekordmeleg tengerek hatásai várhatóan továbbra is fennmaradnak.

Ugyanakkor a szeptemberi hőhullám esélye csökken az Egyesült Királyságban és Északnyugat-Európában a brit Meteorológiai Szolgálat szerint, bár a MetDesk időjárás-elemző cég meleg időjárásra számít

Spanyolországban,

az északi országokban

és Kelet-Európában szeptember közepéig.

A napsütés a régió egyes részein ösztönözni fogja a napenergia-termelést.

Európában a szeptemberi meleg idő megmarad, annak ellenére, hogy egyre nagyobb az esélye egy La Niña jelenség kialakulásának, amely hideget hoz a Csendes-óceán egyenlítői környékére. A Meteorológiai Világszervezet keddi legfrissebb jelentése szerint ez az eltolódás már ebben a hónapban bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy jelentősen lehűti a hőmérsékletet.

A Met Office előrejelzései szerint szeptemberben gyakori esőzésekre lehet számítani, de ezek valószínűleg nem lesznek elegendők a száraz és rekordmeleg nyár okozta vízhiány visszafordításához Nagy-Britanniában.

A német Szövetségi Tengerészeti és Hidrográfiai Ügynökség szerint az évszakok eltolódása eredményezte azt, hogy az Északi-tengeren idén nyáron minden idők legmelegebb hőmérsékletét mérték.

A klímaváltozás sebessége és mértéke, amellyel szembesülnek Európában, példátlan. Évről évre lehet érezni a mindennapi életben is, a hatásai pedig legalább 2050-ig fokozódni fognak: