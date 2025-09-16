Áttörést ért el a Mol Tiszaújvárosban – ilyen még sose volt, új korszak kezdődik

Körforgásos alapanyagot használtak fel a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, az első próbagyártás sikeresen lezárult – közölte a vállalat hétfőn az MTI-vel. A próbagyártás bizonyítja, hogy a Mol képes ISCC PLUS tanúsított eljárás szerint körforgásos alapanyag – ebben az esetben fogyasztói használat után keletkezett műanyag hulladékból származó alapanyag – felhasználásával kiváló minőségű polietilént (PE) és polipropilént (PP) előállítani.

Mol Petrolkémia: sikeres próbagyártás körforgásos alapanyag felhasználásával / Fotó: Vajda János

Ez fontos lépés a vállalat Shape Tomorrow stratégiájának megvalósításában, amelynek egyik célja a körforgásos gazdaság integrálása a termelésbe, valamint a Mol vezető szerepének megerősítése a fenntartható petrolkémia területén Közép- és Kelet-Európában – emelték ki a közleményben. Az ISCC PLUS tanúsítványt a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia és a pozsonyi Slovnaft kapta meg 2024-ben a gőzkrakkoló és polimerizációs egységekre. A hulladékgazdálkodással való szinergiák kiaknázása fontos eleme a Mol csoport Shape Tomorrow stratégiájának.

A vállalat célja, hogy folytassa működésének átalakítását a körforgásos vegyipar irányába, és 2030-ra évente akár 1,5 millió tonna alapanyagot állítson elő az energiaipar számára.

Mindezt folyamatosan bővülő portfólió támogatja, amely magában foglalja a magyarországi települési hulladékkezelési koncessziót, korábbi műanyag-újrahasznosítási akvizíciókat, valamint vegyi újrahasznosítási technológiák fejlesztésére irányuló partnerségeket – írták.

A Mol további körforgásos alapanyagok tesztelését és új eljárások fejlesztését tervezi annak érdekében, hogy a hulladék még hangsúlyosabb szerepet kapjon a műanyaggyártás alapanyagaként.

A Mol Petrolkémia egyebek mellett versenyképes minőségű polimereket állít elő a műanyaggyártás számára, a termékeket széles körben alkalmazzák az iparban. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mol Petrolkémia Zrt. 2024-ben mintegy 509 milliárd forint nettó árbevételt ért el az előző évi 498 milliárd után, az üzleti tevékenység vesztesége tavaly csaknem 38 milliárd forint, 2023-ban pedig 41 milliárd forint volt.