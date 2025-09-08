Deviza
EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.8 +0.13% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF420.88 +0.29% PLN/HUF92.47 +0.14% RON/HUF77.46 +0.06% CZK/HUF16.12 +0.1% EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.8 +0.13% GBP/HUF453.1 +0.14% CHF/HUF420.88 +0.29% PLN/HUF92.47 +0.14% RON/HUF77.46 +0.06% CZK/HUF16.12 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
naperőmű
hőség
napelem
klímaváltozás

Csapdahelyzet: hiába süt többet a nap, még a hazai napelemek is megszenvedhetik a klímaváltozást

A nyári napsugárzás mennyisége már nem sokat nő a jövőben, ugyanakkor a pesszimista forgatókönyv szerint az egyre forrósodó nappalok visszafogják a napenergiából kinyerhető áram mennyiségét.
Andor Attila
2025.09.08, 05:00

A klímaváltozás komoly hatással van az energiaszektorra: a forróbb nyarak miatt egyre több energiára van szükség a hűtéshez, évek óta eladási rekordokat dönt a légkondicionálók piaca. Az új lakóépületek esetén már szinte „alapértelmezett” a klíma megléte. Ezek energiaigényének nagy részét ma napenergiából fedezzük, sorra dőlnek a napelemparkok termelési rekordjai Magyarországon nyaranta. 

naperőmű
Naperőmű - energiatermelésük csökkenhet a hőség miatt / Fotó: Emilio Parra Doiztua / Bloomberg

Szabó Péter, Kristóf Erzsébet és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói friss elemzésükben rámutatnak, hogy a klímaváltozás még itt is közbeszólhat. Tehát – nyilván leegyszerűsítve –, 

nem elég egyre több napelemet telepíteni ahhoz, hogy lefedjük az egyre növekvő nyári energiaigényt.  

Világos égbolt alatt

Az elmúlt évtizedekben Magyarország, sőt egész Kelet-Európa nyári égboltja látványosan világosabb lett. A levegő kitisztult, a nehézipar visszaszorulásával, illetve a légszennyezés elleni nemzetközi intézkedések révén. Összességében jelentősen csökkent a levegőben lévő részecskék mennyisége – írja a Másfélfok. Ezzel 

nemcsak több napsütés tudott átjutni a légkörön, de a nedvesség kicsapódását segítő apró részecskék hiánya miatt a felhőképződés is visszaesett, különösen nyáron.

 Ennek eredményeként Magyarországon ma átlagosan 29 olyan naposabb nyári nap van évente, amikor a besugárzás meghaladja a 270 W/m²-t – tízzel több, mint a rendszerváltás előtt.
Azaz ebből kiindulva éppen jókor jött a napenergia-technológia felfutása, a körülmények ideálisabbak lettek a megújuló energia kinyeréséhez.

Túl forró panelek

Kevés „tartalék” van már csupán a légkörben, az alkalmazott modelltől függően még 1-5 nappal nőhet a napsugárzás uralta napok száma a század végéig.

 Elvben minél erősebb a napsugárzás, annál több energiát lehet előállítani belőle. Ugyanakkor az kevéssé ismert, hogy

 a túlzott hőség rontja a napelemek hatékonyságát, míg a szél javítja azt, miután hűti a rendszereket. 

A szélviszonyokban viszont nem várható jelentős változás a jövőben, így tehát nagyobb hűtőhatásra sem lehet számítani.  

A hőmérséklet viszont biztosan nő, a pesszimista jövőkép szerint sokkal erőteljesebben, azaz a napelem-panelek a mostaninál még jobban átforrósodnak, így az összes nyári napot tekintve a napenergia-potenciál csökkenése várható itthon. Az alapforgatókönyvnél a Dunántúl lehet valamivel kedvezőbb helyzetben – az ország nyugati része a szelesebb.

Különösen az igazán forró nyári napokon lesz érzékelhető a visszaesés – a modellek persze nagy szórást mutatnak. Ha az összes nyári napot tekintjük, akkor a realista forgatókönyv szerint még akár egy napnyi energiát nyerhetünk is, miközben a pesszimista szerint nagyjából ugyanennyit veszítünk majd.

Ráadásul a klímaváltozás nemcsak a napelemek hatásfokára van hatással. A forróbb nyarak rövidítik az élettartamukat, a gyakoribb viharok kárt tehetnek bennük, a klímaváltozással gyakoribbá váló szaharai porviharok pedig csökkenthetik a besugárzást és a hatékonyságot is.

A kutatás végső tanulsága egyértelmű: minél előbb csökkentjük a globális üvegházgáz-kibocsátást, annál kisebb veszteséggel számolhatunk az egész energiagazdálkodás szempontjából is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu