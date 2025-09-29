Fontos részleteket közöltek a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességéről – pár nap és adómentesek lesznek

Szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fontos részleteket közöltek a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességéről / Fotó: Studio Romantic / shutterstock

A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni a munkáltatónak, kifizetőnek. Nyilatkozni 2025. október 1-től lehet, legkényelmesebben az ONYA-ban, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején kézhez kapott fizetésben megjelenik.

Kibővül az édesanyáknak járó szja-mentesség

Eddig a négy- vagy többgyermekes anyák élhettek személyi jövedelemadó-mentességgel, azonban idén október elsejétől már a háromgyermekesek is bekerülnek a körbe.

A kedvezmény nem automatikusan jár. A háromgyermekes anyáknak külön nyilatkozatot kell leadniuk, amely legkorábban október elején lesz elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, illetve a munkáltatóknál. A szabály az októberi fizetésben vagy ellátásban írható jóvá, amelyet novemberben folyósítanak.

Fontos, hogy az adómentesség nem érinti a családi adó- és járulékkedvezményt: az továbbra is megosztható vagy átadható a házastársnak, illetve érvényesíthető az éves szja-bevallásban.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például

a munkabérre,

a vállalkozói kivétre,

a megbízási szerződéssel

vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. De a háromgyerekes szülőknek jár a családi kedvezmény is, amely havonta további – 990 ezer forinttal csökkentve az adóalapot – a gyakorlatban 148 500 forint megtakarítást jelenthet.