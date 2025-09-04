Itt a NAV frissített feketelistája, ezt nem teszik zsebre azok, akik rákerültek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát – hívja fel a figyelmet az Origo. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is. A hatóság a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül
mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
A hatóság közlése szerint ebbe a körben tartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV
bírsággal sújtott.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listáját is közzéteszi a hatóság, ezen a mostani állapot szerint több mint 4600 név található.
Miként a Világgazdaság megírta, ha egy vállalkozás nem jelenti be az alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. A július 5-től alkalmazható könnyítés alapján azonban évente egyszer kérhető a törlés – ha megszűnt a jogsértő állapot.
További részletek a NAV frissített feketelistájában az Origo cikkében találhatók.
