Leállás lesz az OTP-nél, több napon át tart – figyeljenek az ügyfelek!

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – adta hírül az Origo. Az OTP által jelzett átmeneti leállás egyik szolgáltatásuknál október első hétvégéjén esedékes.
A lap a pénzintézet tájékoztatása alapján azt írja, hogy fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetők.
Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.
A pénzintézetnél legutóbb szeptember 25-én volt bankszünnap, szintén fejlesztési okokból. Akkor több más szolgáltatásuk mellett átmenetileg az internet- és mobilbank sem volt elérhető.
Nemrég a Raiffeisen Banknál is szolgáltatási szünetet tartottak hasonló okból, mint most az OTP.
