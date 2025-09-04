Most már biztos, csak meg kell várni: áresés jön a lakáspiacon – bekövetkezett az áttörés

A Magyar Építők idézi Panyi Miklós államtitkárt, aki a Harcosok Órája podcast-sorozatban azt mondta, az Otthon Start Programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására – mert "megjöttek a vevők" – új fejlesztésekbe kezdenek.

Felpörgeti az építőipart az Otthon Start program / Fotó: Vémi Zoltán

Kifejtette: láthatóan az Otthon Start Program beindítja az építőipart, az új lakásfejlesztések nagy része el fog indulni a következő fél-egy évben, és ebből komoly gazdasági élénkülés lesz.

A kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelen felül egy augusztusi kormányrendeletben közvetlenül az építtetők számára is elérhetővé tettek egy jelentős beruházásösztönző lehetőséget. Minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, s amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, s ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

Néhány szempont a választáshoz

Lánszki Regő országos főépítész Facebook videójában néhány választási szempontra felhívta a figyelmet. Mint mondta:

az alacsony rezsi sokszor fontosabb az alacsony vételárnál.

A kereslet is csúcson van

Minden idők legmagasabb keresletét mérte a Duna House augusztusban. A Duna House lakáspiaci keresletindexe történelmi rekordot állított be: augusztusban 110 ponton zárt, ami a mutató 12 éves fennállása óta messze a legmagasabb érték. A júliushoz képest közel 43 százalékos, az előző év azonos hónapjához képest pedig 53 százalékos növekedés egyértelműen az Otthon Start program hatásának tudható be.

A társaság friss tranzakcióbecslése is alátámasztja a kereslet megugrását:

augusztusban 11 369 adásvétel történt, ami éves szinten közel 22, havi alapon pedig 20 százalékos bővülést jelent.Ez 2020 óta a legerősebb augusztusi forgalom, amelyet a program elindulása körüli felfokozott érdeklődés, valamint a program által nem érintettek előre hozott vásárlása is táplált. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start program bevezetése történelmi fordulatot hozott a magyar ingatlanpiacon. Az elmúlt hónapban soha nem látott keresletet mértünk, ami tartósan magas szintre emelheti a lakáskeresletet és újabb növekedési ciklust indíthat el – értékelte a helyzetet Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A Duna House előrejelzése szerint a kereslet a következő hónapokban is kiemelkedő marad

: az első nagy roham szeptemberben és októberben várható, amely az év végéig fokozatosan kifut, de a karácsony előtti időszakban továbbra is erősen érezhető maradhat.