Hivatalos, történelmi pillanat Lengyelországban: megengedte az EU, hogy azt csinálják, amit a magyarok – megépül az első atomerőművük 17 ezermilliárd forintból

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelország első atomerőművének építését és üzemeltetését támogató csomagot, az erről szóló részletes beszámoló már meg is jelent a bizottság honlapján.

Elhárult minden akadály, épülhet az első atomerőmű Lengyelországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A közleményből kiderült, hogy az akár 3750 megawatt villamosenergia-termelő kapacitású atomerőmű első blokkja várhatóan a 2035-ben készül el, és 2036-ban már áramot is juttat a hálózatba, majd 2038-ra várhatóan a harmadik blokk is üzembe áll. A vállalat 2030-ig 60,2 milliárd zlotyig (mai árfolyamon 5 412 000 000 000 forint forint) terjedő állami támogatásban részesül.

A projektben Lengyelország az amerikai Westinghouse és Bechtel vállalattal együttműködve valósítja meg első atomerőművének építését. Ez azért is érdekes, mert előbbi, mármint a Westinghouse volt az a cég, amely a magyar MVM csoporttal novemberben megállapodott arról, hogy 2028-tól a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER-üzemanyaggal biztosít ellátást.

Hogy jutottunk el idáig? Mi a fejlemény?

Az egész folyamat, hogy uniós támogatással építsék fel az első atomreaktort a Choczewo településen található Lubiatowo-Kopalino helyén, 2024-re nyúlik vissza – emlékeztet az Európai Bizottság. – Lengyelország tavaly értesítette a bizottságot arról a tervéről, hogy a lengyel klíma- és környezetvédelmi minisztérium megadta az elvi hozzájárulását a Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ) pomerániai atomerőmű-építési tervéhez. A PEJ, amely az államkincstár százszázalékos tulajdonában lévő speciális célú társaság – az idén április 13-án fordult az elvi döntésért a minisztériumhoz.

Miután lengyel oldalról minden alapot lefektettek, az Európai Bizottsághoz fordultak, aki most jóvá is hagyta a beruházás állami támogatásához.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ország atomra vonatkozó ambíciói összesen egy éve erősödtek fel, Lengyelország már 2005 óta tárgyal az atomenergia bevezetéséről, de a folyamatot számos pénzügyi és politikai akadály hátráltatta. Most viszont lehetőség nyílik arra, hogy az ország eltávolodjon a szén használatától, amely jelenleg az energiatermelése 69 százalékát adja. Az energiabiztonságot javító lengyel atomenergia-program két vagy három helyen hat olyan reaktor felépítését tervezi, amelyek körülbelül 6-9 gigawatt energiát termelnének. Ez csaknem 8 millió háztartás áramellátásához elegendő.