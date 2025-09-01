Felpezsdült az ingatlanpiac: rekordra ugrott a kereslet, és a feladott hirdetések száma is kilőtt

Már az Otthon Start program szeptemberi indulása előtt is megugrott a kereslet az ingatlanpiacon. A DKT-Gemius által auditált adatok szerint augusztusban több mint kétmillió valós felhasználó látogatta az Ingatlan.com-ot, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. Ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa, az augusztusi hónapokat tekintve pedig 2019-ben volt hasonló az érdeklődések száma.

Már az Otthon Start program előtt felfutott z ingatlanpiac / Fotó: Kallus György

„A kereslet erejét jelzi, hogy havi szinten 47 százalékos volt az erősödés, pedig már júliusban is lehetett tudni a programról. Vagyis viszonylag magas volt a bázis az előző hónapban is. Éves alapon pedig 59 százalékos volt a növekedés. Több vármegye is kiemelkedő bővülést mutatott tavaly augusztushoz képest. Győr-Moson-Sopronban 101 százalék, Csongrád-Csanádban 96 százalék, Bács-Kiskunban 81 százalék, Szabolcs-Szatmár-Beregben 73 százalék, Komárom-Esztergomban és Pest vármegyében egyaránt 66 százalékkal nőtt a kereslet. Emellett Hajdú-Bihar és Fejér vármegye is 60 százalék körüli többletet ért el. A kiemelkedő keresletre jellemző, hogy a leggyengébb eredményt elérő vármegyékben, Somogyban, Veszprémben és Nógrádban is jelentős, 35-36 százalékos volt a növekedés éves szinten. A fővárosban pedig 58 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma” – ismertette a számokat Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzáfűzte:

A kereslet nyár végi felfutása egyértelműen az Otthon Start programnak köszönhető. A kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel az első lakásukat vásárló fiatalok jóval kedvezőbb feltételek mellett tudnak belépni a piacra. Ez a várakozás már augusztusban érezhetően megmozgatta a vevőket, akik közül sokan a következő fél évben tervezik megvenni a kiszemelt lakásukat vagy házukat.

Erős kereslet az Otthon Start miatt

A szakember azt is elmondta, a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Igaz összességében a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.