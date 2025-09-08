Kimondták a finnek, irigykedik egész Európa: Magyarországon a legkisebb a rezsi – de ez senkit ne altasson el, aki nem spórol, megfizeti

Nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára. Az azonban, hogy mekkora lesz a számla tényleges végösszege, az átlagfogyasztás rendszerének 2022. augusztusi bevezetése óta már sokkal jobban függ a az adott háztartás fogyasztási szokásaitól, mint előtte. A múlt hónapban is kiderült, hogy az átlagfogyasztásból történő kilépés az áram esetében kevésbé, a gáz esetében viszont akár nehezen elviselhető módon megnöveli a rezsit.

Az európai áramrezsi tarifája két és félszer nagyobb a magyarországinál / Fotó: Ladóczki Balázs

Áram: volt min bosszankodni néhány fővárosban

Augusztusban kismértékben, de eset az áram bruttó végfelhasználói ára Európában a lakosság számára – áll a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzésében, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze. Az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.

Az egységárak nagysága alapján Berlin mellett Bern és Brüsszel volt a hónap vesztese, míg az egy évvel korábbi adatra vetített ármozgások iránya alapján Helsinki, Oslo, Tallinn és Brüsszel.

A finn és a norvég fővárosban ugyanis 7 százalékkal nőtt átlagosan a bruttó végfelhasználói tarifa, mert azon belül emelkedett az áram, mint termék ára is.

Az észt fővárosban az 5 százalékos dráguláshoz az elosztás díjnövekedése is hozzájárult,

a belgiumi plusz 3 százalékhoz pedig csak az áram nagyobb ára.

Nem úszták meg a magasabb átlagos tarifát (emiatt pedig a nagyobb számlát) azok a magyarok sem, akik több villamos energiát használtak fel a jogszabály által átlagfogyasztásként megszabott mennyiségnél. Ők csak az átlagfogyasztás szintjéig fizethették a rezsicsökkentett tarifát, az azon felüli tételért egy magasabb, piacinak mondott, de valójában szintén hatósági árat számlázott a szolgáltatójuk. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az áram és a gáz esetében is kiszámolta, hogy az átlagtarifa mennyivel nőne, ha az adott háztartás túlfogyasztása 20 százalék lenne. Augusztusra a villamos energia esetében 10,60 eurócent jött ki, ami 15 százalékkal nagyobb a rezsicsökkentettnél.