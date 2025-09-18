Imádják a magyarok, ezért sorra nyitja boltjait hazánkban a lengyel üzletlánc

A 2013-ban alapított lengyel üzletlánc, a Sinsay főként Európában értékesíti a termékeit. Magyarországon az első üzletük 2015-ben nyílt meg Budapesten.

Újabb hazai üzleteket nyit a Sinsay / Fotó: Szakony Attila

Itt nyit újabb boltot a Sinsay

2025. szeptember 24-én Hajdúsámson (Retail Park),

2025. szeptember 25-én Pécsen (Tesco SIS) várható az üzletnyitás.

A vállalat közleménye szerint a bevásárlóközpontokban a nyitást követő első szombaton, a bevásárlóparkokban pedig a nyitás napján különleges meglepetésekkel is várják az érdeklődőket.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.