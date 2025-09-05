Nem stimmeltek a közbeszerzések, súlyos bírságot kapott a Balaton fővárosa: még így is olcsón megúszták

A Becsülettel Siófokért egyesület színeiben megválasztott Lengyel Róbert polgármester elismerte, hogy ő maga még tavaly indított belső ellenőrzést a SVÜT-nél, és a vizsgálat jogsértéseket vélelmezett, amelyek a közbeszerzési törvény megsértésének a gyanúját vetették fel. A gyanú – úgy tűnik – beigazolódott, a Közbeszerzési Döntőbizottság ugyanis 2023-as, illetve 2024-es keltezésű szerződések esetében a közbeszerzési szabályok megszegését állapította meg, és bírságot vetett ki – számolt be róla Facebook oldalán maga Lengyel Róbert.
Négy határozatban több szerződést vizsgálva hozott döntést, és szabott ki bírságot a Közbeszerzési Döntőbizottság. A dokumentumok szerint a szabálytalan beszerzések összértéke meghaladja a 300 millió forintot – mondta a Sonline.hu-nak Tóth Gergely, a Siófoki Képviselő-testület fideszes tagja, aki egyébként az előzős ciklusban nem volt képviselő. Az új testület magalakulása után, ősszel, az első pénzügyi bizottsági ülésen került elő a téma, miután a polgármester tavaly nyáron elrendelt egy belső ellenőrzést. A pénzügyi bizottság ezt értékelte, majd több egyeztetés után a képviselő-testület elé vitte az ügyet.
A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a cégnek önbevallással kell a szabálytalan beszerzést a Közbeszerzési Döntőbizottság elé tárnia. A bizottság viszont jelezte a cégnek, hogy az önbevallás elkésett.
Feltételezhetően párhuzamosan más bejelentés is érkezhetett – akár lakossági, akár más forrásból –, de ez nem derült ki egyértelműen. A hatóság azonban eljárást indított, és végigvitte a folyamatot.
Hozzátette, nagyon méltányos határozat született a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről, mivel az ilyen súlyú ügyekben a bírság akár az ügyérték 30 százaléka is lehetett volna, tehát 100 millió forint körüli összeg. –
Feltehető, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság azért gyakorolt méltányosságot, mert a SVÜT önbevallással és önellenőrzéssel is jelezte a szabálytalanságot.
Mint mondta, az interneten megjelent cikkek szerint a közbeszerzés elhagyásának oka az lehetett, hogy a turisztikai szezon kezdete és a közelgő önkormányzati választások miatt sietni kellett a munkálatokkal. A Rózsakert keleti felének felújítását a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. úgy végezte, hogy nem írtak ki közbeszerzési eljárást, pedig annak volumenéből adódóan ez törvényi kötelezettség lett volna.
A nemzetközi folyamatokkal összhangban folytatódik az idegenforgalom növekedési trendje, a fellendülés alapját itthon a reálbérek növekedése, és az egyre bővülő családtámogatások adják – áll az MBH elemzésében. Júliusban közel 2,5 millió vendég pihent a magyarországi szálláshelyeken, ezzel újabb rekordot döntött a hazai turizmus, a Balaton most alulmaradt, a főváros verhetetlen volt.
Hangsúlyozzák: rövid távon az eseményturizmus látványos eredményeket hozhat, de mivel ezek szezonálisak, hatásuk csupán rövid ideig tart. „Megugrik a látogatószám, nő a helyi fogyasztás, és az ország vagy város nemzetközi megjelenése is erősödhet” – mutatnak rá az MBH-nál. Ezek az események ideiglenesen élénkítik a helyi gazdaságot, növelik a foglalkoztatást és adóbevételeket generálnak, valamint országmarketing szerepük is van, teszik hozzá. A szezonális hatások kiegyenlítésével és az arra vonatkozó törekvéssel, hogy az egy-egy eseményre érkező turisták több napot töltsenek az országban stabil, egész éves növekedés érhető el. Meglepő fordulatként
Budapest megelőzte a Balatont mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számában.
Ebben szerepet játszhatott a júliusban tapasztalható változékony időjárás, illetve az is, hogy sokan csak egy napra ingázhattak Balatonra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.