Deviza
EUR/HUF382,26 -0,54% USD/HUF326,05 -0,98% GBP/HUF438,98 -0,66% CHF/HUF411,86 -0,37% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF75,05 -0,5% CZK/HUF15,74 -0,39% EUR/HUF382,26 -0,54% USD/HUF326,05 -0,98% GBP/HUF438,98 -0,66% CHF/HUF411,86 -0,37% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF75,05 -0,5% CZK/HUF15,74 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 337,62 +2,5% MTELEKOM1 940 +2,06% MOL3 800 +5,32% OTP38 750 +1,91% RICHTER10 300 +1,46% OPUS551 -0,36% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 361,46 +0,41% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 631,72 +2,58% BUX124 337,62 +2,5% MTELEKOM1 940 +2,06% MOL3 800 +5,32% OTP38 750 +1,91% RICHTER10 300 +1,46% OPUS551 -0,36% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 361,46 +0,41% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 631,72 +2,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
davosi világgazdasági fórum
Donald Trump
Orbán Viktor

Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – „Ezek kemény fickók!”

„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – jelentette be csütörtök délben Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
VG
2026.01.22, 15:05
Frissítve: 2026.01.22, 15:28

A davosi színpadon, az aláíráson jelen lévő nemzetek többsége közel-keleti és dél-amerikai volt, a résztvevők között voltak Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína és Paraguay vezetői is. „Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, valamint garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.

béketanács
Béketanács: fotógalérián az új világrend születése Davosban / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

 

„Megtiszteltetés számunkra, hogy ma itt vannak” – mondta a jelenlévőknek Donald Trump.

A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

A Béketanács alapító okiratának aláírásán az Indonéz Köztársaság elnöke, Prabowo Subianto és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett: Donald Trump megjegyezte: „Ez két kemény fickó!”

davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
davosi világgazdasági fórum
Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – "Ezek kemény csávók!"
1/15
Fotógalérián az új világrend születése, így írta alá Trump és Orbán Viktor a Béketanács alapszerződését – "Ezek kemény csávók!"

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu