Eőzték a svédek a dánokat: ők korábban ütöttek, de csak most beszélnek – az amerikai anyák azonban ettől aligha fognak sírni

Az amerikai költségvetési hiány és államadósság hirtelen mindenkinek feltűnt. Hogy, s hogy nem a hírek az eladásokról most kezdtek el sorjázni, exodust sejtetve, holott ha az egész piacot tekintjük, bolhacsípésnek is kevés, ami történt.
K. B. G.
2026.01.22, 16:19
Frissítve: 2026.01.22, 16:39

Az Alecta svéd nyugdíjalap tavaly eladta a birtokában lévő amerikai állampapírok döntő többségét a növekvő kockázatokra és az amerikai politika kiszámíthatatlanságára hivatkozva. Hogy, s hogy nem, eddig erről nem beszéltek, akkor kezdtek el sorjázni az európai hírek amerikai állampapírok eladásairól, amikor Washington konfliktusba került Grönland megszerzésének szándéka miatt Dániával és az európai vezetőkkel. 

Swedish,Flag,Waving,In,Sunny,Blue,Sky.
A svédek már el is adták az amerikai állampapírokat / Fotó: V. Lawrence / Shutterstock

Nem kapkodva dobták piacra az amerikai állampapírokat a svédek

A cég befektetési vezetője, Pablo Bernengo szerdán elmondta, hogy 2025 eleje óta több körben dobták piacra a papírokat, melyek együttesen a korábban birtokolt állomány nagyját tették ki – írja a Reuters. A vezető arról is beszámolt, hogy 

ezzel párhuzamosan folyamatosan magas fedezeti pozíciókat is fenntartottak a dollárkitettségükkel szemben.

A svéd sajtóban megjelent információk szerint az Alecta mintegy 70-80 milliárd svéd korona (7,7-8,8 milliárd dollár) értékben dobott piacra amerikai állampapírokat, mintegy 100 milliárd koronás készletből. Bernengo közleménye ugyanakkor nem említette az amerikai külpolitika alakulását az idei év elején és az ahhoz kapcsolódó legújabb vámfenyegetéseket.

Ezek a lépések felélesztették az „add el Amerikát” stratégiáról szóló piaci diskurzust, melyek először Donald Trump vámbejelentései után kaptak erőre. Bernengo ehelyett általánosabban az amerikai politika kiszámíthatatlanságát, a magas költségvetési hiányt és az államadósságot emelte ki. 

A bejelentés azután következik, hogy az AkademikerPension dán nyugdíjalap kedden bejelentette, hogy meg fog válni mintegy 100 millió dollár értékű amerikai államkötvényétől a hónap végéig.

A svéd nyugdíjalap tehát gyorsabb és megfontoltabb volt pozíciója leépítésében, amit a bejelentés szerint apránként hajtott végre, igaz, jóval nagyobb kitettsége is volt.

A hírek exodust sejtetnek, emlékeztetve az orosz gazdaság összeomlásáról szóló híráradatra az ukrajnai háború kitörését követő időszakban. A valóságot könnyű ellenőrizni az amerikai állampapírpiac adatait és trendjeit áttekintve. A külföldiek amerikai állampapír-állománya valójában rekordokat dönt az idén, a most közölt korábbi svéd eladás bolhacsípésnek sem volt elég, és ezen a fronton aligha várható, hogy a dánok válnak a Titanicot elsüllyesztő jégheggyé.

