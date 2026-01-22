Őrjöngnek az ukránok: szétszedték az új orosz csatadrónt, és mosógépcsip helyett ezt találták

2026 első napjaiban az orosz hadsereg két alkalommal is Geran-5 típusú drónt lőtt ki, amelyek alkatrészei részben amerikai gyártásúak voltak – közölte a Kyiv Independent.

A Geran-5 az egyik leggyorsabb rakéta jellegekkel rendelkező dróntípus / Fotó: Corona Borealis Studio / shutterstock

Az oroszok a nagy sebességre tervezték az új fegyvert

Az új nagy hatótávolságú drón 500-600 km/órás sebességgel repülhet, ami körülbelül háromszor gyorsabb, mint a Geran-2, Oroszország leggyakrabban használt drónja, amely 180 km/órás sebességgel repül. Nagy sebességük miatt ezeket nehéz elfogni.

Az ukrán erők eddig két Geran-5-öt lőttek le, egyet Kijev megyében, a másikat Dnyipro város közelében

– közölte az ukrán kormány egyik forrása a Kyiv Independentnek. Mindkettőt januárban lőtték le.

A Geran nevét az iráni Sahed drónok orosz másolatairól kapta – Geran-1, Geran-2, Geran-3 és Geran-4 –, és ugyanaz a gyártó készíti, hasonló alkatrészekből. Az új drón azonban jelentősen eltér a korábbi Geran modellektől. A Geran-5 drón szárnyas rakétára hasonlít, ellentétben az orosz Sahed típusú drónokkal, amelyek háromszög alakúak és delta szárnyakkal rendelkeznek.

Oroszország Ukrajnában élesben tesztelte a legújabb Geran rakétát, amelynek egyik legfontosabb funkcionális különbsége a korábbi drón- és rakétamodellektől a sebessége – közölte a Kyiv Independent.

Az egyik drón súlyosan megsérült, de a második olyan állapotban volt, hogy néhány alkatrészét azonosítani lehetett. Az ukrán katonai hírszerzés közzétette az azonosított alkatrészek listáját. Akárcsak az oroszok korábbi iráni drónmásolatai esetében, az új drón elektronikája is nyugati technológiával gyártott mikrocsipeket tartalmaz, nem csak kínaiakat. Az új orosz drón számos amerikai és legalább egy német mikrocsipet használ.

A felfedezés rávilágít arra a végzetes, endemikus mintára, hogy a Nyugat orosz háborúval szembeni ellenállása ellenére a nyugati gyártmányú technológia továbbra is az orosz háborús gépezetet hajtja.

Ezek nélkül a nyugati alkatrészek nélkül Oroszország nem tudta volna előállítani azt a mennyiségű fegyvert, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy Ukrajnát a jelenlegi energiaválságba sodorja, és több millió otthont fűtés és áram nélkül hagyjon a fagyos télen.