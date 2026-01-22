Putyin teljesen váratlant húzott: már lemondana az orosz vagyonról, de nem az európaiaknak – azt is megmondta, miért

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyont a Gázai övezet újjáépítésére és az orosz-ukrán háború során megrongálódott területek rekonstrukciójára fordítani. Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén elmondta: Oroszország 1 milliárd dollárt irányítana a Donald Trump által javasolt Béketanácsba a korábban befagyasztott amerikai eszközökből.

Fotó: AFP

Mint fogalmazott, ezt elsősorban a palesztin nép támogatására, a Gázai övezet helyreállítására és a palesztin problémák megoldására szánnák. A fennmaradó, az Egyesült Államokban tartott befagyasztott orosz eszközöket – amelyek értéke 4-5 milliárd dollár lehet – az orosz-ukrán békeszerződés megkötése után a harci cselekmények által érintett területek újjáépítésére lehetne fordítani.

Putyin nyilatkozatában nem tette egyértelművé, hogy a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozott ukrajnai újjáépítés kizárólag az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területekre vonatkozna, vagy érintené az orosz kézre került régiókat is. Putyin hozzátette, hogy az ajánlatról már egyeztették az amerikai féllel, és csütörtökön Moszkvában részletesebben is tárgyalnak róla az amerikai elnök küldötteivel.

Ugyanezen a napon Putyin Mahmúd Abbász palesztin elnökkel is találkozik, ahol a lehetséges 1 milliárd dolláros hozzájárulásról is szó esik. Azt fontos megemlíteni, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz állami eszközt fagyasztottak be, ebből a kisebb rész, mintegy 4–5 milliárd dollár az Egyesült Államokban található, míg a nagyobb rész Európában.

Közel lehet békeszerződés?

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff Donald Trump elnök vejével, Jared Kushnerrel együtt csütörtökön Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalnak az ukrajnai háború lezárására irányuló legújabb béketervjavaslatokról.

Az amerikai és ukrán tárgyalófelek szerint jelentős haladás történt egy 20 pontos béketerv kidolgozásában, amely véget vethetne a közel négy éve tartó háborúnak. Ugyanakkor Kijev és Moszkva továbbra is eltérő állásponton van több kulcskérdésben, például a területi rendezésben. Witkoff szerint a feleknek már csak egyetlen pontban kell megegyezniük.