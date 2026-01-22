Deviza
BMW
Németország
Debrecen
gyár

Sürgős döntést hoztak a debreceni BMW-gyárról a németek: máris hozzá kell nyúlni a termeléshez – ezt az egész magyar gazdaság megérezheti

Csak október végén kezdődött el a debreceni BMW-gyárban az iX3 sorozatgyártása, ám akkora kereslet van az új modell iránt, hogy a müncheni konszern az eredeti terveknél hamarabb pörgetheti fel a termelést. A magyar gazdaság számára kiemelten fontos lenne, hogy a német felvevőpiacon a kereslet végre helyreálljon.
Járdi Roland
2026.01.22, 15:28
Frissítve: 2026.01.22, 15:59

Már most rendkívüli népszerűségnek örvend Németországban a debreceni üzemben készülő iX3, olyannyira, hogy a BMW Group a korábban tervezettnél hamarabb egy további műszak bevezetését fontolgatja – írja a Spiegel vállalati információkra hivatkozva. Mindez egybecseng azzal, amiről október végén írtunk. A teljesen elektromos modell elképesztő érdeklődést váltott ki, az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból.

A BMW szeptemberben mutatta be az iX3-at, amelynek gyártása október végén indult el a debreceni BMW-gyárban. A modell a Neue Klasse osztály tagja, amely mintegy 40 új típust foglal magában, amelyek elsősorban az elektromos mobilitásra összpontosítanak. 

BMW-s berkekben úgy hírlik, hogy az iX3 iránt mind a magán-, mind a flottavásárlók körében „örvendetesen erős a kereslet”, ami „igen magas rendelésállományt” eredményezett. A müncheni konszern ezért fel kívánja pörgetni a termelést a magyarországi Debrecenben, és az eredetileg tervezettnél korábban vezetne be egy plusz műszakot

– írja a Spiegel. Ennek oka, hogy szokatlanul magas azon magánügyfelek aránya, akik korábban még nem vezettek BMW-t. A lap úgy tudja, hogy Németországban minden harmadik megrendelő új vásárló.

A Mercedes is felpörgeti az új modell gyártását

 Az eddigi vevők szemlátomást látatlanban rendelték meg az autót, hiszen a tesztvezetésekre csak március elejétől nyílik lehetőség, amikor a modell ténylegesen a kereskedésekbe kerül. A versenytárs Mercedes-Benz is élénk érdeklődésről számol be legújabb modellje, az elektromos GLC SUV iránt, amelyet a konszern szeptemberben, a müncheni autókiállításon mutatott be. A cég környezetéből származó hírek szerint a vásárlói érdeklődés jelentősen meghaladja a várakozásokat, a rendelésállomány pedig már most kitart az év második feléig.

Mindkét gyártó jelentős piaci részesedést veszített Kínában az elmúlt évben. Miközben a BMW-nek sikerült ellensúlyoznia az értékesítés gyengülését az amerikai és európai növekedéssel, a Mercedes-Benz világszerte 10 százalékkal kevesebb autót adott el, mint 2024-ben. Egyelőre nem világos, hogy a Donald Trump amerikai elnök által eredetileg februárra bejelentett új vámok mennyire sújtották volna a német gyártókat és új modelljeik értékesítési kilátásait –  teszi hozzá a német lap.

A magyar járműiparnak úgy hiányzik a BMW-gyár felpörgése, mint egy falat kenyér

A magyar gazdaság számára kifejezetten kedvező a hír debreceni BWM-gyár termelésének vártnál gyorsabb felfutása. Az elmúlt két évben nemcsak a német autóipar, hanem a hazai járműgyártás is az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli. Ezt alátámasztják az Európai Autóipari Szövetség  (ACEA) adatai is: 2025 első fél évében 218 823 személygépjármű gördült le a Magyarországon jelenlévő nagy gyárak, mint a Mercedes, az Audi és a Suzuki gyártószalagjairól.

Ez tavalyhoz képest 7,2 százalékos, a két évvel ezelőttihez képest 14 százalékos csökkenés.

A járműipar ilyen dráma visszaesése mögött jóval mélyebb, strukturális tényezők húzódnak, erre írtuk korábban, hogy valósággal átok lett a magyar gazdaság számára a Mercedes és az Audi. A korábban válságállónak hitt német prémiumgyártók egyszerre szenvednek 

  • a kínaiak előretörésétől és a piacvesztéstől,
  • az európai konjunktúra gyengélkedésétől, 
  • a vámháborútól, valamint
  • a technológiai átállás okozta versenyhátránytól.

Többek között ez magyarázza a magyar gazdaság problémáit is, tavaly mindössze 0,5 százalékkal nőhetett a GDP, azaz a harmadik egymást követő évben sem volt képes érdemi növekedésre. A gyógyírt a magyar gazdaság bajaira az új gyárak, mint a BMW és a BYD üzembe helyezése jelenthetik, még ha ezek felfutása a vártnál lassabb lehet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság kérdésére a héten azt nyilatkozta, hogy csak a harmadik negyed évtől várható fordulat a hazai járműiparban. „Összességében kettős képet látok, van egy nagy költekezés, de az autóipar szenved” – utalt a miniszter arra, hogy költségvetés élénkítésébe kezdett a Merz-kormány. Részben ennek a számlájára írható, hogy a német gazdaság egyik fontos hangulatindexe, a ZEW-index januárban valósággal kilőtt, és több mint 4,5 éves szintjére emelkedett.

