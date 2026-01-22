Vállukon viszik a háztartások a magyar gazdaságot, és a bérek mellé újabb erősítés érkezik

A fogyasztás 2025-ben meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaság teljesítményében: historikus átlag alapján a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 60 százalékát adja – ismertette sajtótájékoztatóján az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Nőtt a magyar háztartások fogyasztása / Fotó: Sitthiphong

Az intézet sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy 2025 első három negyed évében a háztartások tényleges fogyasztása 2,6 százalékkal nőtt, és a GDP 0,3 százalékos növekedéséhez 1,5 százalékponttal járult hozzá.

A fogyasztás élénkülésének fő hajtóerői:

a reálbérek növekedése,

a különféle állami támogatások,

valamint a fogyasztói hangulat javulása.

2026-ban a fogyasztás továbbra is kulcsszerepet tölthet be a növekedésben, miközben a beruházások a második fél évben várható felzárkózása is támogathatja a GDP bővülését. A lakossági vásárlóerő növekedése 2026-ban is folytatódhat: a jegybank várakozása szerint a lakossági reáljövedelem 4,7 százalékkal bővül, miközben a háztartások fogyasztási kiadása is 4,7 százalékkal emelkedhet éves szinten.

Termelési oldal: ipari gyengélkedés, szolgáltatási erő

A termelési oldalon 2025 harmadik negyedévében az ipar teljesítménye 1,7 százalékkal csökkent, ezen belül a feldolgozóipar 0,8 százalékkal esett vissza. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti járműgyártás járult hozzá a teljesítmény szűküléséhez. Ebben meghatározó szerepet játszott: a külső exportpiacok gyengélkedése, valamint a német gazdaság alacsony teljesítménye, amely a magyar GDP alakulására is erőteljes hatással van.

A mezőgazdaság szintén gyengén teljesített: hozzáadott értéke 6,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. Ezzel szemben a GDP 2025 harmadik negyedévi növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan, miközben az építőipar is támogatta a növekedési dinamikát.

2026-os növekedési kilátások: 2-3 százalék körüli bővülés

Az intézményi előrejelzések szerint 2026-ban 2-3 százalék körüli gazdasági növekedés várható:

Magyar Nemzeti Bank: 2,4 százalék,

kormányzati előrejelzés: 3,1 százalék,

Európai Bizottság: 2,3 százalék.

A várakozások szerint 2026 elején a GDP-t elsősorban a fogyasztás húzza, majd a második fél évtől a beruházások bővülése is érdemben hozzájárulhat a növekedéshez.