Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről, ezek a változások – nagy titkot árult el a szegedi BYD-gyárról, üzent az amerikai hitelminősítőknek

A gazdasági növekedés lassulása és a választások előtti megnövekedett állami kiadások miatt a magyar költségvetési hiány idén akár a GDP 4,5 százalékát is elérheti – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Reutersnek adott interjúban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország megőrzi a befektetők és a hitelminősítők bizalmát, ami kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás szempontjából.

Nagy Márton rendkívüli bejelentést tett a magyar költségvetésről: ezek a változások / Fotó: AFP

Így változik a magyar költségvetés

A hivatalosan kommunikált idei hiánycél 4,1 százalék, de Nagy Márton szerint a tényleges adat inkább 4 és 4,5 százalék között alakulhat, míg 2025-re 4 százalék körüli hiányt vár. Az európai gazdasági környezet gyengesége miatt a kormány a növekedési előrejelzését is módosította: a korábbi 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette, de még ennél is valamivel alacsonyabb érték sem okozna érdemi problémát a költségvetésben.

A miniszter kiemelte, hogy

a hazai fogyasztás és az áfabevételek továbbra is erősek, ami támaszt ad a költségvetésnek.

Az infláció várhatóan az idei évben 4,7 százalék körül alakul, amihez a kormány nyugdíjemelésekkel, családi adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel kapcsolódik.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a kormány célja, hogy megőrizze a befektetők és a hitelminősítők bizalmát. A közel 75 százalékos államadósság-ráta mellett fontos, hogy Magyarország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását az S&P, a Moody’s és a Fitch előtt. „Nem akarjuk kockáztatni sem a befektetők bizalmát, sem a hitelminősítést” – fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország sikeresen vont be 3 milliárd euró forrást a nemzetközi piacokról, ami erősítette a hitelminősítők bizalmát is.

A választás befolyásolni fogja a költségvetést?

Arra a felvetésre, hogy a választások előtt a kormányzat költekezést folytat, Nagy Márton úgy reagált: természetes, hogy ilyenkor nagyobb figyelem jut a lakosság támogatására.

Bizonyítanunk kell az embereknek, hogy mi vagyunk a legjobb választás, mert van hozzáértésünk, és képesek vagyunk javítani az életszínvonalat

– fogalmazott. A miniszter szerint bár az európai növekedési kilátások gyengék, Magyarország stabil pénzügyi alapokkal rendelkezik. A hiány a vártnál magasabb lehet ugyan, de a piacok és a hitelminősítők bizalma biztosítja, hogy az ország megőrizze befektetésre ajánlott besorolását.