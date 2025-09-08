Most jelentették be az új üzemanyagárakat: óriási taktikázás kezdődött Magyarországon

A héten kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára – írja a Holtankoljak.

Nem emelkedik a tankolás ára / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A múlt heti változásokat követően a mai napon (szeptember 8-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 589 forint/liter

Gázolaj: 590 forint/liter

Némileg meglepő a Mol döntése, ugyanis inkább áremelkedésre lehetett számítani, mert a Brent ára is emelkedett, és a forint is gyengült a dollárral szemben. Igaz, a múlt héten sem csökkentették az árat, pedig akkor bőven lett volna rá lehetőség a piaci folyamatok alapján.

Változatlanul igaz, hogy a Molt semmi sem kötelezi döntésre, és bár az olajtársaság nemrég bevezette a napi árképzés rendszerét pontosan a piaci folyamatok gyorsabb lekövetése miatt, most mégis úgy tűnik, hogy nem változtatják az árakat olyan sűrűn.

Szerényebbet lépett az OPEC+

Elkezdte ledolgozni a múlt heti esését az olaj: mindkét fő fajta ára emelkedett. A háttérben az orosz nyersolajra kivetendő további szankciók állnak. Az OPEC+ vasárnap megállapodott abban, hogy októbertől tovább növeli az olajtermelést, miközben vezetőjük, Szaúd-Arábia igyekszik visszanyerni piaci részesedését. Az OPEC+ április óta növeli a termelést az olajpiac támogatására irányuló, évekig tartó csökkentések után, a kartell októbertől napi 137 ezer hordóval növeli a termelést, ami jóval elmarad a szeptemberi és augusztusi havi 555 ezer hordó per nap, valamint a júliusi és júniusi 411 ezer hordó per nap növekedéstől.

A vásárlási hullám akkor indult be, amikor a termelés növekedése kisebb volt a vártnál, miközben az orosz–ukrán háborúban a béke kilátásainak halványulása és az a vélekedés, hogy az orosz olaj nem fogja elárasztani a piacot, szintén támogatta az árakat – mondta Josida Szatoru, a Rakuten Securities árupiaci elemzője.

Az Oroszországgal szembeni esetleges új amerikai szankciók miatti szűkebb kínálattal kapcsolatos várakozások is alátámasztják a helyzetet

– mondta.

A Goldman Sachs egy hét végi közleményben azt közölte, hogy 2026-ban valamivel nagyobb olajtöbbletre számít, mivel az amerikai kínálat bővülése ellensúlyozza az orosz kínálat csökkenését és az erősebb globális keresletet.