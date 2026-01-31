Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, de Meloniról áradozik a nagy amerikai hitelminősítő – ez az ítélet

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Olaszország államadós-osztályzatának kilátását a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings). A szombat hajnalban kiadott jelentés bizonyos szempontból fájhat az Európai Uniónak és annak vezetőjének, Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek.

Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, bezzeg Melonit / Fotó: Shutterstock

Az EU-ról ugyanis nem sokkal korábban jelent meg egy másik amerikai hitelminősítő, a Fitch ítélete. Ez pedig hemzseg az intő jelektől.

Ursula von der Leyen irigykedve nézi: őt sárba tiporták, bezzeg Melonit

Visszatérve először az olaszokra, az S&P egyebek mellett azzal az előrejelzésével indokolta a lépést, hogy

az olasz magánszektor a nemzetközi kereskedelmet terhelő folyamatos bizonytalanság ellenére továbbra is képes lesz folyómérleg-többletek elérésére, és ez kedvező az olasz gazdaság nettó külső hitelezői pozíciója szempontjából. A kilátás javításával egyidőben az S&P megerősítette Olaszország hosszú távú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek "BBB plusz/A-2" osztályzatát. A Londonban bejelentett lépés indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy az olasz folyómérleg-egyenleg 2013 óta - a 2022-es energiasokkot kivéve - folyamatosan többletet mutat. Az már kevésbbé pozitív, hogy a hitelminősítő 2026-ra 0,8 százalékos növekedéssel számol az olasz gazdaságban a 2025-re szóló előzetes becslésekben szereplő 0,5 százalékos GDP-bővülés után, és prognózisa szerint a növekedés a 2027-2028-as időszakban is 0,8 százalékhoz közeli szinten stabilizálódik, ha addig nem következik be újabb kereskedelmi sokk.

Az S&P az is közölte: a pozitív osztályzati kilátás azt a várakozását tükrözi, hogy az olasz gazdaság külső pozíciójának javulása a visszahúzó tényezők ellenére is folytatódik. Olaszország a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága, jelentős a magánszektorbeli vagyontömeg, és

egyedül a háztartási szektor nettó eszközállomány-pozíciója eléri a 11 200 milliárd eurót, amely az éves olasz hazai össztermék (GDP) 5,2-szerese.

Az S&P Global Ratings kiemeli azt is, hogy a pénzügyi szektoron kívüli olasz vállalatok magas és stabil profitrátái a háztartások bőséges megtakarítási rátájával együtt védelmet nyújtanak az olasz gazdaságnak a további sokkokkal szemben.