Ha a németek ezt megteszik, Trump a halálos ellenségük lesz: haza akarnak menekíteni 1200 tonna aranyat Amerikából – "Nincs már biztonságban"

Egyre élénkebb vita bontakozik ki Németországban arról, hogy vissza kellene-e hozni az Egyesült Államokban tárolt aranytartalékok jelentős részét, miután a transzatlanti kapcsolatok hangneme látványosan megváltozott. Németország a világ második legnagyobb nemzeti aranykészletével rendelkezik az Egyesült Államok után, melynek mintegy 164 milliárd eurónyi (nagyjából 64 ezermilliárd forintnyi) része – 1236 tonna arany – jelenleg New Yorkban, az amerikai jegybank trezorjaiban van elhelyezve.

Ha a németek ezt megteszik, Trump a halálos ellenségük lesz: kimentenék szinte a teljes aranykészletet Amerikából – „Nincs már biztonságban” / Fotó: K.unshu

A kérdést Emanuel Mönch, a német szövetségi jegybank, a Bundesbank korábbi kutatási vezetője tette újra napirendre, aki szerint a jelenlegi geopolitikai környezetben túl nagy kockázatot jelent az arany amerikai tárolása. A Handelsblattnak nyilatkozva úgy fogalmazott:

Németország stratégiai önállósága érdekében érdemes lenne megfontolni a készletek hazaszállítását, mivel az Egyesült Államok kiszámíthatósága megkérdőjeleződött.

A német kormány hivatalos álláspontja ugyanakkor egyelőre óvatos. Stefan Kornelius, Friedrich Merz koalíciós kormányának szóvivője nemrég jelezte: a kormány jelenleg nem fontolgatja az aranytartalékok kivonását az Egyesült Államokból. Míg korábban főként az AfD sürgette „hazafias” érvekkel az arany hazahozatalát, mára a kérdés bekerült a fősodrú gazdasági és politikai diskurzusba is.

Van, aki szerint egyszerűen nincs biztonságban az aranykészlet New Yorkban

A visszatelepítés mellett érvelők között van Michael Jäger, az Európai Adófizetők Szövetségének vezetője is, aki szerint az amerikai politikai irányváltások – köztük Donald Trump grönlandi tervei – indokolttá teszik az óvatosságot. A Rheinische Postnak adott interjúban úgy fogalmazott: szerinte nő annak a kockázata, hogy

Németország egy konfliktushelyzetben nem férne hozzá a New Yorkban tárolt aranyához.

Jäger elmondása szerint már tavaly levélben fordult a Bundesbankhoz és a pénzügyminisztériumhoz a készletek hazaszállítását sürgetve.

A támogatók köre azonban nem egységes. Katharina Beck, a Bundestag zöldpárti pénzügyi szóvivője szintén amellett érvelt, hogy az arany „a stabilitás és a bizalom fontos pillére”, amely nem válhat geopolitikai játszmák eszközévé. Ezzel szemben Clemens Fuest, a müncheni Ifo Gazdaságkutató Intézet elnöke óva intett az elhamarkodott lépésektől, mondván:

a készletek kivonása tovább élezhetné a jelenlegi feszültségeket, és nem várt következményekkel járhatna.

Németország teljes aranytartalékának értéke közel 450 milliárd euró (mintegy 175 ezermilliárd forint). Ennek valamivel több mint felét Frankfurtban, a Bundesbanknál őrzik, 37 százalékát New Yorkban, míg 12 százalékát Londonban, a globális aranykereskedelem egyik központjában. A jegybank rendszeres auditokkal ellenőrzi a külföldön tárolt készleteket, és Joachim Nagel tavaly ősszel, az International Monetary Fund washingtoni ülésén még úgy nyilatkozott: nincs ok aggodalomra az amerikai tárolással kapcsolatban.