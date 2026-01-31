Deviza
Gyászba borult szombat reggel Magyarország, meghalt a legenda: "Fenyő Miklós örökzöld álomra szenderült"

Hecker Flórián
2026.01.31, 09:01
Frissítve: 2026.01.31, 09:14

Elhunyt Fenyő Miklós – írta meg az MTI szombat reggel. A halálhírt a legendás énekes hivatalos közösségi oldalán jelentették be.

Fenyő Miklós
Fenyő Miklós: Gyászba borult szombat reggel Magyarország, meghalt a legenda / Fotó: Fenyő Miklós / Facebook

A rövid közleményben az olvasható, hogy 

életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós énekes, dalszerző.

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad" – fogalmaztak a gyászhírben.

 

Fenyő Miklós március 12-én lett volna 79 éves. Húsz nappal ezelőtt arról adtak tájékoztatást, hogy Fenyő Miklós  tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. "Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon" – hívták fel akkor a rajongókat.

Tíz napja már azt közölték, hogy köszönik és nagyon jól esik, hogy ilyen sokan szorítanak Fenyő Miklósnak és imádkoznak a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki. "A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van" – szólt a tájékoztatás.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten, eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.

Még 1967-ben alapította meg legendás együttesét, a Hungáriát, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend Magyarországon. Még úgy is, hogy a sikerei csúcsán lévő Hungária 1983-ban három részre szakadt. A volt tagokból megalakult az R-GO és a Dolly Roll.

A már elkészült felvételekből kiadtak egy lemezt Finálé? címmel, majd Fenyő Miklós elkészítette első szólólemezét, a Miki című albumot.

