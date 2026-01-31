Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben

Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatás adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.

Heteken belül elindulhat a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Hegyi Zsolt Facebook-oldala

Az egyeztetésről részletes posztban számolt be Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei őzerővel dolgoznak a rpojekten: a vonal indulásáig beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.

Hozzátette, hogy az indulásig folyamatos próbajáratok zajlanak, ezek tapasztalatait elemzik, és minden információt az utas- és vasútbiztonság érdekében használnak fel.

Font Sándor kitért arra is, hogy több helyen lehetett olvasni olyan kritikákat, hogy a kínai vonatbefolyásoló és biztosító rendszer nem csúcstechnika, vagy hogy nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. Ez szerinte nem igaz, ugyanis Kínában nem ritka a 400 kilométer/órás vonatsebesség, így a kíni biztosítótechnika erre is fel van készülve. Hozzátette, hogy a MÁV kezdeményezte, hogy a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket a TÜV Rheinland – a világ egyik legnagyobb presztízsű minőségbiztosítási szervezete – függetlenül minősítse.

Ezt lehet tudni a menetrendről és a vonatokról

A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:

Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer/órás sebességgel.

A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.

Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint.