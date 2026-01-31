Meglepetés: nyilvánosságra hozták a Budapest–Belgrád vasútvonal percre pontos menetrendjét, ezen a napon indulnak meg a vonatok, itt fognak megállni – minden megváltozik a fővárosi közlekedésben
Fontos információk láttak napvilágot a Budapest–Belgrád vasútvonal várható indulásával kapcsolatban. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pénteken Kiskunhalason tartott tájékoztatót a vonallal érintett települések polgármestereinek, ahol részletes tájékoztatás adott nekik a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő Budapest–Kelebia viszonylat járatairól.
Az egyeztetésről részletes posztban számolt be Facebook-oldalán Font Sándor országgyűlési képviselő. Ebben kifejtette, hogy MÁV szakemberei őzerővel dolgoznak a rpojekten: a vonal indulásáig beszerzik az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket, garantált biztonsággal beüzemelik a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket, megszervezik az üzemeltető személyzetet, véglegesítik és közzéteszik a menetrendet, üzembe helyezik a felvételi épületeket, elindítják a térfigyelő kamerarendszert, összehangolják a Volánbusz-járatokat a vasúti menetrenddel, valamint felszerelik és üzemkész állapotba hozzák a csapórudas biztosító berendezéseket a közúti kereszteződésekben.
Hozzátette, hogy az indulásig folyamatos próbajáratok zajlanak, ezek tapasztalatait elemzik, és minden információt az utas- és vasútbiztonság érdekében használnak fel.
Font Sándor kitért arra is, hogy több helyen lehetett olvasni olyan kritikákat, hogy a kínai vonatbefolyásoló és biztosító rendszer nem csúcstechnika, vagy hogy nem felel meg az Európai Unió elvárásainak. Ez szerinte nem igaz, ugyanis Kínában nem ritka a 400 kilométer/órás vonatsebesség, így a kíni biztosítótechnika erre is fel van készülve. Hozzátette, hogy a MÁV kezdeményezte, hogy a vonatbefolyásoló és biztosító berendezéseket a TÜV Rheinland – a világ egyik legnagyobb presztízsű minőségbiztosítási szervezete – függetlenül minősítse.
Ezt lehet tudni a menetrendről és a vonatokról
A posztban közzétett prezentáció diáiból kiderül a pontos menetrend is:
- Február 27-én 0:00 órakor megszűnik a vágányzár, indul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer/órás sebességgel.
- A teherjáratok üzemeltetési és biztonsági tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz.
Mindegyik járat Budapest-Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik meg. A vonalon nemzetközi vonatok, gyorsvonatok, személyvonatok és elővárosi vonatok egyaránt közlekednek. Az első három típus kétóránként, az elővárosi járatok pedig óránként közlekednek majd a tervek szerint.
A prezentációban látszik a megállási rend is:
- A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason, valamint a határnál állnak meg.
- A személyvonatok minden megállóhelyen megállnak.
- A gyorsvonatok Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg. Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyen megállnak, az elővárosi rendszer kiszolgálása érdekében
A gyorsvonatok kapcsán több kérést is megfogalmaztak a jelenlévők a vasúttársaság felé. Szintén felmerültek észrevételek a környező településekről a Volánbusz-ráhordás kapcsán is. A MÁV vezetése ígéretet tett arra, hogy valamennyi felvetést érdemben megvizsgálnak, és tájékoztatást adnak a megvalósítás lehetőségeiről.
Font Sándor arról is beszámolt, hogy hol tartanak jelenleg a beruházások a térségben. Elmondta, hogy Kiskőrösön zajlik a legnagyobb építkezés, a városban hamarosan minden készen áll az indulásra. Soltvadkerten is jó az előrehaladás, két kapcsolódó beruházás is készül, a vasút alatti kerékpáros aluljáró, illetve az állomásnál egy új buszforduló és váró. Mindkettő a tervek szerint halad, az engedélyes tervek elkészültek, a kivitelezés hamarosan indulhat.
A politikus szerint a térségben sokan várják már a vonatok indulását. Úgy véli, hogy ez nemcsak Belgrád, hanem Bécs irányába is új lehetőségeket nyit, azonban a belföldi forgalom a kulcskérdés. Szerinte a vasút indulása új lendületet adhat a térségnek, a fiatalok számára pedig valódi esélyt jelenthet Budapest gyors elérése, és egyúttal sok fiatal család számára teheti vonzóvá a letelepedést vagy a hazatérést.
Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyot tévedtek a szerbek, a magyarok tisztázták a helyzetet – végleg eldőlt az átadás időpontja
A magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb horderejű fejlesztése fordulópontjához érkezett, miközben már nemcsak műszaki, hanem időzítési és munkaügyi kérdések is előtérbe kerültek. A Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése egyszerre hat a nemzetközi áruszállításra, az elővárosi közlekedésre és a hazai vasúttársaság működésére is. A projekt körül ugyanakkor eltérő értelmezések jelentek meg arról, mikor indulhat el a személyszállítás.
Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.
A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető: február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt, a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban.