Nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mit tett Orbán Viktor és Lázár János az autópályákkal: hatalmas útépítések indulnak Magyarországon – itt a ranglista

Sok száz kilométernyi új út fog megépülni. De nem csak erről van szó, az autópálya-hálózat felújítása is folytatódik. Ha Ausztriából vagy Lengyelországból ránéznek a fejlesztésekre, lesz nagy csodálkozás.
Hecker Flórián
2026.01.31, 07:23
Frissítve: 2026.01.31, 07:43

Figyelmet érdemlő bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence az autópálya-hálózat régiós fejlődéséről közölt rangsort, ez pedig sokaknak meglepő eredményt mutat.

autópálya, Orbán Viktor, Lázár János, átadás
Autópálya: nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mi történt Magyarországon / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A poszt azzal indul, hogy felidézi a közlekeltő vádakat.

  1. A Fidesz mindent ellopott,
  2. itt 15 év alatt semmi nem épült,
  3. Magyarország mindenben lemaradt.

Ismerjük ezeket a baloldali szokásos mondatokat. De akkor nézzük a valóságot – fogalmazott a politikus.

Autópálya: nem hiszik el az osztrákok és a lengyelek, mi történt Magyarországon

Rétvári Bence rámutatott, hogy 15 éve kevesebb mint 1300 kilométer gyorsforgalmi út volt Magyarországon,

most viszont már 1900 kilométer.

Ezzel az adattal nemcsak a V4-ek közötti összevetésben vagyunk elsők (pedig Lengyelország például több mint háromszor nagyobb területű), de az Eurostat szerint Magyarország Ausztriát is megelőzi. (A közlekedési infrastruktúra minősége szempontjából lényegtelen, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy az osztrák közúti infrastruktúra nem használ gyorsforgalmi, csak autópálya kategóriát – a szerk.)

 

Ami viszont talán a múltnál is fontosabb, az a jövő és a belügyi államtitkár szerint "itt nem állunk meg". Arról számolt be, hogy az új koncessziós szerződés eredményeként a következő években

  • több mint 530 kilométer útfelújítás fog megvalósulni,
  • több mint 270 kilométer új autópályát építenek meg
  • és nagyságrendileg ugyanennyi hálózatbővítés is megvalósul.

Magyarország teljesítményét nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell – zárta bejegyzését Rétvári Bence.

Az, hogy Magyarország utolérte, sőt lehagyta Ausztriát az autópályás közlekedési infrastruktúra terén, nem először téma a magyar nyilvánosságban. Még január elején Lázár János építési és közlekedési miniszter erre külön is felhívta a figyelmet. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk.

De ha már autópálya: ma jár le az éves autópálya-matricák érvényessége, holnaptól már új jogosultságok szükségesek. Magyarországon ugyanakkor van jó néhány olyan szakasz, ami ingyenesen használható. Aki ezeken közlekedik, egyáltalán nem szükséges autópálya-matricát vásárolnia.

Figyelem, sokan nem tudják: ezekre a magyar autópályákra nem kell matricát vásárolni – térképen az ingyenes szakaszok
Január 31-ével lejár a tavalyi vármegyei és országos matricák érvényessége, és borsos büntetést kockáztatnak azok, akik nem veszik meg időben az idei matricákat. Ugyanakkor hét olyan szakasz is van a magyarországi gyorsforgalmi hálózaton, amelyen nincs díjfizetési kötelezettségük az autósoknak.

