Hiába adna béremelést a kormány, az egészet elvinné a Tisza adóterve: ebben a szakmában évi 3 millió forintot csökkenne a fizetés

Gyakorlatilag kidobhatják az ablakon a folyamatban lévő béremelésüket a bírók, amennyiben megvalósulnak a Tisza Párt adótervei. Mint beszámoltunk róla, hogy múlt kedden ismertetett egy dokumentumot az Index, amelyből az derült ki, hogy a párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz . A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos szja-kulcs 416 000 forintig, tehát egy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1 250 000 forintig, onnantól pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Ezzel az új adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná.
Bár Tisza Párt határozottan tagadja, hogy ilyen tervei lennének, alapos a gyanú, hogy valódi a bemutatott dokumentum, a párt környékén feltűnő közgazdászok évek óta adóemelésről beszélnek. Épp ezért érdemes számolni, hogy milyen következményekkel jár a többkulcsos adórendszer a különböző foglalkozásokra. A Központi Statisztikai Hivatal évről évre közli a nemzetgazdasági bruttó átlagkereseteket egyes foglalkoztatási típusokra lebontva.
Tavaly a bírók, fogalmazók bruttó átlagkeresete 1 284 582 forint volt, ám a valóságban ma ettől többet kereshetnek. Az év elején indította el a kormány az igazságügyi dolgozók bérrendezését, ennek jegyében a bíró és az ügyészi illetményalap a jelenlegi 566 660 forintól 651 660 forintra emelkedett. Az emelés végére, 2027. január 1-jére pedig a bírók fizetése eléri 2 millió 250 ezer forintot.
Ekkora kereset után jelenleg 337 500 forint szja-t kell megfizetnie egy munkavállalónak, így a tb-járulékok levonása után a tisztán hazavihető fizetés 1 496 250 forint. Mivel a többkulcsos adórendszerben eltérő szja-kulcsok vannak a teljes jövedelmen belül, ráadásul a bírók fizetése már 33 százalékos kulcs alá esnek, ez azt jelenti, hogy
ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának, akkor 2027-től nem másfél milliót, hanem 1 257 870 forintot vihet haza majd egy bíró átlagosan, ami havonta 238 380 forinttal kevesebb jövedelmet, míg éves szinten 2 860 560 forint mínuszt jelent.
Sőt, akár még ettől is nagyobb lehet az eltérés, mivel a korral és az előmenetellel együtt emelkednek a fizetések a bíróknál, tehát nem túlzás azt állítani, hogy akár 3 millió forinttal is kevesebbet kereshet majd egy bíró.
Nem csak a legjobban keresők, az orvosok vagy bírák szenvedhetik meg a Tisza Párt-megszorításokat, könnyen hasonló helyzetben találhatják magukat a katonák.
A Tisza-adó minden dolgozó embert, a katonákat is sújtaná. A legénység illetménye évi 476 ezer forinttal csökkenne!
– közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy videóban, amiről a Magyar Nemzet számolt be. A tárcavezető emlékeztetett, a Tisza Párt saját magát leplezte le. Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat. Mi azon dolgozunk, hogy megvédjük katonáink pénzét és tovább növeljük anyagi megbecsülésüket – ígérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Világgazdaság podcastjében, a VG Extrában a múlt héten beszélt a Tisza Párt adótervéről, amelyről azt mondta, hogy beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon, ugyanis nemcsak lassítaná a bérdinamikát, de a foglalkoztatás visszaeséséhez is vezetne. Szerinte legfeljebb azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek.
