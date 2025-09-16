Erre várt Kelet-Magyarország: indul az új autópálya megépítése Nagyszalontánál, ide fut be az M44-es – egy török-román cég nyerte el

Aláírták a kivitelezési szerződést az Arad és Nagyvárad közötti új autópálya második szakaszára. A török–román cégtársulás 24 hónap alatt építheti meg a Nagyszalonta és Kisjenő közötti közel 40 kilométeres szakaszt, a beruházás értéke 2,76 milliárd lej. A projekt részeként egy összekötő út is létesül, amely Szalontától egészen a magyar határig vezet majd, és közvetlen kapcsolatot biztosít az M44-eshez – írja a Beol.
Az új autópálya teljes hossza több mint 120 kilométer lesz, és három részre osztották a kivitelezést. A Nagyvárad–Szalonta közötti, 33,7 kilométeres szakaszra már májusban aláírták a szerződést egy román–ukrán konzorciummal. A Kisjenő–Arad közötti, 47 kilométeres rész esetében ugyanakkor még várják az óvások elbírálását, miután a közbeszerzést egy török vállalat, a Nurol Insaat Ve Ticaret nyerte.
A román sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a Nagyvárad–Szalonta szakasz munkálatait 2027 márciusára halasztották, elsősorban pénzhiány miatt.
Ez felveti a kérdést, hogy a Szalonta–Kisjenő közötti új autópályarész időben elkészülhet-e. A szerződésben vállalt 24 hónapos határidő alapján 2027 végére át kellene adni az útszakaszt, de a munkálatok kezdési időpontja továbbra sem ismert.
Az új autópálya az M44-es szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen annak romániai folytatását biztosítja. A négysávos gyorsforgalmi út nemcsak a térség városait köti össze, hanem a magyar határnál közvetlen kapcsolatot teremt a Békéscsaba felé vezető magyar úthálózattal. A projekt részeként Nagyváradon egy öt kilométeres, Aradon pedig egy három kilométeres bekötőút is épül.
A román közlekedési projektek finanszírozási gondjai miatt azonban
kérdéses, hogy mikor kezdődhet el ténylegesen az építkezés.
Amennyiben megvalósul, az új autópálya jelentősen javíthatja a határ menti régió közlekedési kapcsolatait, és új lehetőségeket nyit a magyar és a román úthálózat összekapcsolásában.
A Nagyvárad–Arad közötti autópálya első szakaszának építése késik, mert nem fejeződtek be a kisajátítási eljárások és a közúti infrastruktúráért felelős vállalatnak nincs elegendő pénze a munkálatok kifizetésére. A kivitelező csak 2027. március 1-jétől kezdheti meg a munkálatokat, ami jelentősen késlelteti az eredeti ütemtervet. A gyorsforgalmi út kivitelezéséről szóló szerződését idén májusban kötötték meg, és eredetileg már el kellett volna kezdeni az építést, hogy két éven belül befejeződjön.
A késedelem miatt a munkák megkezdése lényegében akkor fog megtörténni, amikor az utat már át kellett volna adni. Az uniós finanszírozás 2027 végén lejár, ami további kockázatot jelent a projektnek. A pénzhiány miatt más infrastrukturális beruházásokat is átütemeznek Romániában.
