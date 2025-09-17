Újabb infrastruktúra-fejlesztés indul Dél-Magyarországon

Ötmilliárd forintból 2x2 sávosra bővítik az 5-ös főút szegedi bevezető, az M43-as autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont közötti szakaszát, mely fejlesztés a tervek szerint 2026 nyarán fog elkészülni – mondta Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára.
Ágh Péter ismertette, a fejlesztés azért is fontos, mert
ezen a szakaszon összpontosul a BYD építési forgalma, majd a gyár megnyitását követően a működéshez kapcsolódó forgalom is, emellett ezt az utat veszik igénybe a környékbeli nagyvállalkozások is.
Kiemelte, a BYD-gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, ahol évente 300 ezer új autó készülhet.
Ágh Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során végig folyamatos lesz a személy- és teherforgalom a teljes szakaszon, a tervezett 2x2 sávot bizonyos szakaszokon pedig már a befejezési határidő előtt igénybe vehetik a közlekedők. A sávok mellett modern közvilágítást, új körforgalmat, autóbuszöblöket, valamint egy új, 1,6 kilométer hosszú kerékpárutat is kialakítanak a projektben.
Az ÉKM jövőbeli beruházásairól szólva ismertette: a tervek szerint a közeljövőben megkezdődik egy új útszakasz kivitelezése, amely a szegedi iparterület déli határa mentén köti össze az 5-ös és a 4519-es utakat. Így a területet északon az M43-as autópálya, nyugatról az 5-ös főút, délről pedig az 502-es főút új szakasza határolja majd – tette hozzá.
Tervezési fázisban van továbbá egy olyan projekt is, amely keretében ugyancsak 2x2 sávosra bővül a területet keletről határoló 4519-es út az ipari park közelében.
Az államtitkár egy tervezett vasúti beruházást is kiemelt, amelyben
221 milliárd forintból újulhat meg a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, ahol a második vágány is épül a gyorsabb forgalom érdekében.
Azt mondta, ezen a szakaszon a felújítást követően óránként 160 kilométeresre emelkedhet a sebesség, ami az IC-vonatok esetében 15 perc menetidő megtakarítást eredményezhet a Budapest–Szeged-vonalon.
Ágh Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben annyi autópálya és autóút épült, amennyivel a hazai gyorsforgalmi úthálózat – lakosságarányosan – mára eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét.
2010 óta mintegy 4200 milliárd forintot fordított a kormány közútfejlesztési beruházásokra: a gyorsforgalmi úthálózat hossza már megközelíti a 2000 kilométert, ezen belül 740 kilométer gyorsforgalmi út épült vagy bővült, mintegy 1000 kilométernyi főutat fejlesztettek, emellett pedig 240 kilométernyi csomóponti, híd-, illetve alsóbbrendű útfejlesztés valósult meg – részletezte az államtitkár.
Ismertette: a nemrégiben nyilvánosságra hozott, 2035-ig szóló 10 éves beruházási keretprogramban jelentős vállalásokat tesz a kormány a jövőre nézve is. Példaként megemlítette az M9-es gyorsforgalmi út, illetve a Debrecen és Szegedi közötti 2x2 sávos úthálózat kiépítésének folytatását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.