Újabb infrastruktúra-fejlesztés indul Dél-Magyarországon

Ötmilliárd forintból 2x2 sávosra bővítik az 5-ös főút szegedi bevezető, az M43-as autópálya és az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont közötti szakaszát, mely fejlesztés a tervek szerint 2026 nyarán fog elkészülni – mondta Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára.

Újabb útépítés indul Szegednél / Fotó: Shutterstock

Ágh Péter ismertette, a fejlesztés azért is fontos, mert

ezen a szakaszon összpontosul a BYD építési forgalma, majd a gyár megnyitását követően a működéshez kapcsolódó forgalom is, emellett ezt az utat veszik igénybe a környékbeli nagyvállalkozások is.

Kiemelte, a BYD-gyár építése Magyarország legnagyobb ipari beruházása, ahol évente 300 ezer új autó készülhet.

Ágh Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során végig folyamatos lesz a személy- és teherforgalom a teljes szakaszon, a tervezett 2x2 sávot bizonyos szakaszokon pedig már a befejezési határidő előtt igénybe vehetik a közlekedők. A sávok mellett modern közvilágítást, új körforgalmat, autóbuszöblöket, valamint egy új, 1,6 kilométer hosszú kerékpárutat is kialakítanak a projektben.

Nem ez az egyetlen fejlesztés a környéken

Az ÉKM jövőbeli beruházásairól szólva ismertette: a tervek szerint a közeljövőben megkezdődik egy új útszakasz kivitelezése, amely a szegedi iparterület déli határa mentén köti össze az 5-ös és a 4519-es utakat. Így a területet északon az M43-as autópálya, nyugatról az 5-ös főút, délről pedig az 502-es főút új szakasza határolja majd – tette hozzá.

Tervezési fázisban van továbbá egy olyan projekt is, amely keretében ugyancsak 2x2 sávosra bővül a területet keletről határoló 4519-es út az ipari park közelében.

Az államtitkár egy tervezett vasúti beruházást is kiemelt, amelyben

221 milliárd forintból újulhat meg a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, ahol a második vágány is épül a gyorsabb forgalom érdekében.

Azt mondta, ezen a szakaszon a felújítást követően óránként 160 kilométeresre emelkedhet a sebesség, ami az IC-vonatok esetében 15 perc menetidő megtakarítást eredményezhet a Budapest–Szeged-vonalon.