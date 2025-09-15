Nagyon nagy bajba került a Szegeden gyárat építő BYD: nem bírja a versenyt – a szemünk előtt ég el a tőzsdén

Riasztó mértékben, 45 milliárd dollárral zuhant a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD tőzsdei kapitalizációja. A befektetőkben erős kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a kínai autógyár bírja-e az öldöklő árversenyt.
A kínai elektromosautó-gyártó Hongkongban jegyzett részvényei több mint 30 százalékkal zuhantak a történelmi csúcshoz képest, amelyet ráadásul alig négy hónappal ezelőtt értek el, és így alulteljesítik versenytársaikat. A Bloomberg által összegyűjtött adatok szerint a BYD-re vonatkozó eladási ajánlások száma a legmagasabb szintre emelkedett 2022 óta.
A befektetők egyre kevésbé türelmesek a BYD stratégiájával szemben, amelynek lényege, hogy mély árengedményekkel próbál piacvezető szerepre törni, élen járni, miközben a kormány szigorít a szektort sújtó úgynevezett involúció visszaszorítása érdekében.
Peking attól tart, hogy a kínai villanyautógyárak pusztító árversenye deflációs spirált indít el a gazdaságban, és rontja a kínai autógyártás nemzetközi megítélését.
A kínai vezetés szerint a jelenlegi helyzetben a gyárak ugyan képesek növelni globális piaci részesedésüket – a folyamatos árcsökkentések miatt, de ez hosszú távon nem fenntartható. Ezzel párhuzamosan viszont a BYD nagy riválisai, mint például a Geely, a Zhejiang Leapmotor, vagy a villanyautók piacára nemrég betört Xiaomi egyre nagyobb teret nyernek.
Bár úgy gondolom, hogy a befektetők hosszú távon továbbra is pozitívan tekintenek a cégre, komoly aggodalomra ad okot a BYD agresszív stratégiája, amely az árnyomással elért piaci részesedésnövekedésre épít
– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Kevin Net, a Financiere de L Echiquier ázsiai részvényekért felelős vezetője, hozzátéve, hogy rövid távon ez továbbra is nyomást gyakorolhat az árbevételre és a nyereségre egyaránt.
A vállalat nyeresége a júniussal zárult negyedévben 30 százalékkal zuhant – nagyrészt az árháború hatásaként. A cég profitja több mint három éve nem csökkent. Kína vezető elektromosautó-gyártója, a BYD az elmúlt években agresszív árcsökkentési politikát folytatott.
A piaci megfigyelők szerint a 2026 első negyedévében bemutatandó új modellek kulcsfontosságú részvényárfolyamot befolyásoló tényezők lesznek a BYD számára. A vállalat egyes premierjeit a következő évre halasztotta, hogy a járműveket versenyképesebbé tegye, miközben riválisai sikeres újdonságokkal léptek piacra.
Egyetlen gyártó sem tudja a termékciklusát örökké erősen tartani — még a BYD sem
– mondta Xiao Feng, a CLSA Hong Kong Kína ipari kutatásának társvezetője. A BYD kínálata 2018–2024 közötti dominanciája után elavulttá vált, és a vásárlók inkább az olyan „új arcok” felé fordultak, mint a Geely és a Leapmotor.
Belföldi kihívásai ellenére a BYD külföldön komoly térnyerést ért el, köszönhetően több új modell piacra dobásának és a lokalizált termelés fokozásának. A Goldman Sachs elemzői szerint 2025-ben a külföldi értékesítés elérheti az egymillió darabot, jócskán meghaladva a menedzsment év eleji 800 ezres célját.
Az értékeltség is vonzó a részvény esetében, hiszen
a papír a jövőbeli becsült nyereség 17-szeresén forog, elmaradva a hároméves átlagtól, ami 20-szoros.
Eközben az opciós forgalom rekordmagasságba, közel 600 ezer nyitott szerződésig emelkedett, ami csaknem a háromszorosa a júniusi szintnek.
Minden szem a vállalat közelgő hazai modellbemutatóira szegeződik, ahol a fókuszban az új funkciók és az árazási stratégia állnak. Az elemzők az
