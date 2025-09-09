Végső ítéletet mondtak a magyar utakról: most kiderült, milyen állapotban vannak igazából – Lázár János tudja, mit kell tennie

Továbbra is erősen kifogásolható a magyar utak állapota: bár a javulás folyamatos volt az utóbbi 15 évben, tavaly is minden második kilométer felújításra szorult – ez derült ki a Magyar Közút nemrég közölt adataiból.

Magyar utak állapota: végső ítéletet mondtak / Fotó: Vida Márton Péter

Magyar utak állapota: végső ítéletet mondtak

Az állami közútkezelő évente osztályozza a hazai utakat keréknyomvályú-mélység, teherbírás, egyenetlenség és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva. Míg nyomvályúmélyedés és egyenetlenség terén látható a javulás 15 év alatt, addig a burkolatállapot esetében kevesebb ok van az örömre:

a Magyar Közút kezelésébe tartozó 30 ezer kilométernyi állami közúthálózat 53,8 százaléka volt tavaly rossz és nem megfelelő állapotú, összesen 13 274 kilométer pedig azonnali beavatkozást igényelne. Ráadásul minimálisan még romlott is az arány tavalyelőtthöz képest.

A számokból viszont az is kiolvasható, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az útfelújítások nem álltak le teljesen, legalábbis erre utal, hogy a jó és megfelelő állapotú utak aránya 2023-ban 32,6 százalék volt, 2024-ben pedig már 33,5 százalékot tett ki. Legjobb minősítést tavaly a magyar utak 27,2 százaléka, 8200 kilométer kapott, ami 2019-hez képest 1800 kilométerrel, 2013-hoz viszonyítva 5500 kilométerrel több.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy nagyon mélyről indult az állami közútkezelő.

2013-ban 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, a jó és megfelelő osztályzatba az úthálózat mindössze 8,6, illetve 6,1 százaléka tartozott. Egyébként a legnagyobb javulást évtizedes viszonylatban a Magyar Közút 2021–2022-ben regisztrálta, akkor mintegy kétezer kilométer fő- és mellékúthálózat újult meg, ami a mostani számokban is visszaköszön.

Jöhet egy újabb felújítási boom hamarosan

Az autósok számára jó hír, hogy az állam is pontosan tisztában van azzal, hogy milyen problémát jelent Magyarországon a leromlott úthálózat minősége. Lázár János építési és közlekedési miniszter a legutóbbi közlekedésinfón egyenesen ramatynak nevezte a magyar utak állapotát. Hogy ebben a jövőben változás következhet, azt a kormány beruházási listája is megerősíti.