Megnevezték a magyar vállalkozások kitörési pontját - csak azok tudnak fejlődni, akik erre az útra lépnek

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető – mondta lapunknak a magyar vállalkozások helyzetéről Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) általános alelnöke.

Pintér-Péntek Imre, az MKIK általános alelnöke a vállalkozások helyzetéről beszélt / Fotó: Csapó Balázs

Meglátása szerint azonban Magyarországnak erős alapjai vannak: a feldolgozóipar, ezen belül is a járműipar továbbra is húzóágazat, és ha a hazai szereplők jól reagálnak a globális verseny kihívásaira, az az egész vállalkozói szférára kedvezően hathat. Hangsúlyozta:

a jövő kulcsa az innováció és a hatékonyság.

Magyarország a munkaintenzív fejlődés korszakát maga mögött hagyta, most az értékteremtés és a versenyképesség növelése adhat biztos alapot a fejlődéshez. Ebben meghatározó szerepe lehet az egyetemek tudásbázisának, amelyet közvetlenebbül kell összekapcsolni a kis- és középvállalkozásokkal. Az alelnök szerint

szükség van közvetítő platformokra, amelyek segítenek abban, hogy a tudományos és a vállalkozói nyelv közelebb kerüljön egymáshoz, és így valós innovációk születhessenek.

Pozitív példaként említette a finanszírozási lehetőségeket: a Széchenyi-kártya hitelének kamata 3 százalékra csökkent, ami jelentős támogatást ad azoknak, akik mernek beruházni és fejlesztésekbe kezdeni. Ugyancsak kedvezőnek nevezte

az adó- és járulékcsökkentéseket,

valamint az áfamentességi kör bővítését,

amelyek sok vállalkozás működését könnyítik meg. Úgy vélte, a tendencia egyértelmű: a vállalkozói terhek csökkennek, miközben az állam fenntartható működését is figyelembe kell venni.

Az alelnök fontos feladatnak tartja, hogy a hazai cégek nagyobb arányban vegyenek részt az állami intézmények beszerzéseiben és a Magyarországon működő nagyvállalatok beszállítói láncaiban. Ezt olyan lehetőségnek látja, amely viszonylag gyorsan eredményt hozhat, és hozzájárulhat a kis- és középvállalkozások megerősödéséhez.

Összegzésében rámutatott, hogy bár a geopolitikai feszültségek és a szomszédságban zajló háború komoly kockázatot jelentenek, Magyarország számára a kitörési pontot az innováció, a tudás és az összefogás adhatja. Kiemelte:

a kamara célja, hogy elősegítse a párbeszédet és a versenyképesség javítását, valamint hogy a magyar vállalkozások minél nagyobb számban váljanak beszállítókká a hazai és nemzetközi piacon.

Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások

Októberben indul az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi rendezvénysorozata az MKIK Vállalkozásfejlesztési Program szervezésében. A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti közvetlen kapcsolatépítésre a kamara közbenjárásával.