Lázár János először szólalt meg a Magyarkútnál kisiklott MÁV-vonatról, nagyon szigorú döntést hozott: „Ez hazug és szemét dolog”

A közlekedési miniszter Lázár János a Facebookon szólalt meg arról a vonatbalesetről, amely a Vácról 7 óra 38-kor Balassagyarmatra induló vasúti vonalat érintette. A szerelvény kisiklása miatt a teljes vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

Lázár János elmondta, hogy a vasúti közlekedésben nem engednek az utasbiztonságból / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A balesetért felelősséget kell vállalni

A közlekedési miniszter elmondta: a magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni.

Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem

– írta Lázár János. Az utóbbit az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen garantálta. A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

Facebook-posztjában kiemelte, hogy minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől.

Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.

Kihívások és felújítások

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra, számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, ott már elindították a felújításokat. Hozzátette, hogy ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás.

Öröklött hibák a vasúton

A miniszter elmondta, hogy ahol az egyik korábban felsorolt megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat. A sebességből és a szállítási módból engednek. Egyetlen dolgot nevezett meg, amelyből nem szabad engedni: az utasbiztonságból. A miniszter kiemelte: