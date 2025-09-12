Deviza
EUR/HUF390.47 -0.27% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.26 -0.41% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.27% RON/HUF77.03 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.06% EUR/HUF390.47 -0.27% USD/HUF332.67 -0.33% GBP/HUF451.26 -0.41% CHF/HUF417.71 -0.38% PLN/HUF91.79 -0.27% RON/HUF77.03 -0.25% CZK/HUF16.06 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35% BUX101,199.84 -1.06% MTELEKOM1,868 0% MOL2,850 -1.99% OTP29,200 -1.35% RICHTER10,180 +0.2% OPUS530 -2.03% ANY7,320 -2.92% AUTOWALLIS157 -0.95% WABERERS5,080 -0.39% BUMIX9,440.18 -0.79% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,162.7 -0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
máv
vasút
Lázár János
baleset

Lázár János először szólalt meg a Magyarkútnál kisiklott MÁV-vonatról, nagyon szigorú döntést hozott: „Ez hazug és szemét dolog”

A magyarkúti vonatbaleset miatt pótlóbusz jár az S750-es vonatok helyett Vác és Berkenye között. A közlekedési miniszter Facebookon nyilatkozott arról, hogy a vasúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.
VG
2025.09.12, 16:40
Frissítve: 2025.09.12, 16:53

A közlekedési miniszter Lázár János a Facebookon szólalt meg arról a vonatbalesetről, amely a Vácról 7 óra 38-kor Balassagyarmatra induló vasúti vonalat érintette. A szerelvény kisiklása miatt a teljes vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. 

LÁZÁR János, vasút, vonat, közlekedés
Lázár János elmondta, hogy a vasúti közlekedésben nem engednek az utasbiztonságból / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A balesetért felelősséget kell vállalni

A közlekedési miniszter elmondta: a magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. 

Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem  

– írta Lázár János. Az utóbbit az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen garantálta. A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

Facebook-posztjában kiemelte, hogy minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől.

Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.

Kihívások és felújítások

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra, számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, ott már elindították a felújításokat. Hozzátette, hogy ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás.

Vasúti baleset Magyarországon: kisiklott egy vonat több kocsija, tisztázatlanok az okok – a MÁV a helyszínen tesz bejelentést

Öröklött hibák a vasúton

A miniszter elmondta, hogy ahol az egyik korábban felsorolt megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat. A sebességből és a szállítási módból engednek. Egyetlen dolgot nevezett meg, amelyből nem szabad engedni: az utasbiztonságból. A miniszter kiemelte: 

hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat, amiért az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu