Vasúti baleset Magyarországon: kisiklott egy vonat több kocsija, tisztázatlanok az okok – a MÁV a helyszínen tesz bejelentést

A vonatbaleset miatt pótlóbusz jár az S750-es vonatok helyett Vác és Berkenye között. Megszólal a helyszínen a MÁV.
VG
2025.09.12, 10:25
Frissítve: 2025.09.12, 11:30

Baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt pénteken módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak – közölte a MÁV.

A vonatbaleset miatt pótlóbusz jár az S750-es vonatok helyett Vác és Berkenye között / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

A vasúttársaság közlése szerint 

péntek délelőtt – eddig tisztázatlan okból – kisiklott egy motorvonat több kocsija Magyarkúton.  

A baleset miatt Vácról 7 óra 38-kor Balassagyarmatra indult 32222 számú vonat siklott ki. A Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. A vonatok közlekedése az alábbiak szerint módosul:

  • az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak,
  • Vác és Berkenye között pótlóbuszok közlekednek Kisvác érintésével, a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát,
  • Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is.

A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett. A helyszínen a vasúttársaság sajtótájékoztatót tart 12:30-kor.

Idén már több mint egy tucat alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben többen haltak meg.

