Vasúti baleset Magyarországon: kisiklott egy vonat több kocsija, tisztázatlanok az okok – a MÁV a helyszínen tesz bejelentést

Baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt pénteken módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak – közölte a MÁV.
A vasúttársaság közlése szerint
péntek délelőtt – eddig tisztázatlan okból – kisiklott egy motorvonat több kocsija Magyarkúton.
A baleset miatt Vácról 7 óra 38-kor Balassagyarmatra indult 32222 számú vonat siklott ki. A Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. A vonatok közlekedése az alábbiak szerint módosul:
A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett. A helyszínen a vasúttársaság sajtótájékoztatót tart 12:30-kor.
Idén már több mint egy tucat alkalommal történt baleset vasúti átjárókban, amelyekben többen haltak meg.
