A Wolt veszélyeztette a dolgozói testi épségét, a hatóság több millió forintra bírságolta a céget

A nemrégiben feltárt fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A vizsgálat eredményeként Budapest Főváros Kormányhivatala több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte – közölte a munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium kedden.
A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok:
a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek.
Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamos vezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték.
A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén ezeket a szabálytalanságokat, és biztosítsa a munkavállalók biztonságos és egészséges munkakörnyezethez fűződő alapvető jogát. Ez magában foglalja az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítását is, amely szintén nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.
A közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárásban több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Az eljárásokban összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal.
A Wolt cégcsoport két magyarországi vállalkozására több száz millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a hatóság súlyos jogsértések miatt. A vállalkozásokat már tavaly is megbírságolták jogsértések miatt, és a Wolt cégcsoporttal szemben jelenleg is folynak élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások.
