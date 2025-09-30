A Wolt veszélyeztette a dolgozói testi épségét, a hatóság több millió forintra bírságolta a céget

A nemrégiben feltárt fogyasztóvédelmi jogsértések után az illetékes kormányhivatal ellenőrzése a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat talált a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. A vizsgálat eredményeként Budapest Főváros Kormányhivatala több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésekre kötelezte – közölte a munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium kedden.

A Wolt veszélyeztette a dolgozói testi épségét / Fotó: Bánkúti Sándor

A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok:

a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek.

Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamos vezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték.

A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén ezeket a szabálytalanságokat, és biztosítsa a munkavállalók biztonságos és egészséges munkakörnyezethez fűződő alapvető jogát. Ez magában foglalja az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítását is, amely szintén nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.

A közelmúltban a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárásban több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Az eljárásokban összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal.