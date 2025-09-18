Kamuakciók, fiataloknak eladott alkohol – olyan dolgokat művelt a Wolt, amit elképzelni is nehéz, brutális bírságot kaptak

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások is folynak. A jogsértést a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során állapították meg – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közléséből.

A Wolt kamuakciókat hirdetett, és palira vette a vásárlókat / Fotó: Shutterstock

A hatóságok rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítottak, miután az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók.

Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel.

A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy:

több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat,

megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett „kamuakciókat” hirdettek,

nem tüntették fel az akciós egységárat sem,

nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy

elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést,

a fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták,

a weboldal nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek,

nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként

a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként százmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen kétszázmillió forintot.

A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.