Kamuakciók, fiataloknak eladott alkohol – olyan dolgokat művelt a Wolt, amit elképzelni is nehéz, brutális bírságot kaptak

A Wolt cégcsoport két magyarországi vállalkozására több százmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a hatóság súlyos jogsértések miatt. A vállalkozásokra már tavaly is szabtak ki bírságot jogsértések miatt, és a Wolt cégcsoporttal szemben jelenleg is folynak élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások.
VG
2025.09.18., 09:54
Fotó: Shutterstock

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások is folynak. A jogsértést a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során állapították meg – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közléséből.

A Wolt kamuakciókat hirdetett és palira vette a vásárlókat
A Wolt kamuakciókat hirdetett, és palira vette a vásárlókat / Fotó:  Shutterstock

A hatóságok rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítottak, miután az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók.

Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel.

A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.

Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy:

  • több alkalommal tiltott termékekkel (alkohollal és energiaitallal) szolgáltak ki fiatalkorúakat,
  • megsértették az akciós árfeltüntetési szabályokat, amikor úgynevezett „kamuakciókat” hirdettek, 
  • nem tüntették fel az akciós egységárat sem,
  • nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a vállalkozás nevéről és elérhetőségeiről, mivel egészen a számla kiállításáig nem tudja a fogyasztó, hogy mely vállalkozással szerződött.

A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy 

  • elavult, megszűnt panaszkezelési lehetőségről tájékoztatták a fogyasztókat, hátráltatva a sikeres jogérvényesítést,
  • a fogyasztók elállási jogát több termék esetén jogellenesen korlátozták,
  • a weboldal nem felelt meg az akadálymentesítési kötelezettségeknek,
  • nem tájékoztatták előzetesen a fogyasztókat a platformon értékesítő vállalkozások nevéről és elérhetőségeiről.

A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként 

a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként százmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen kétszázmillió forintot.

A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.

 

