Oroszország így utasíthatja maga mögé az egész világot, hatalmas dobásra készülnek

Az Oroszország legnagyobb bankjának számító Sberbank olyan új hitelkonstrukciókkal lepheti meg a piacot, amelyeknél kriptovaluták szolgálnának fedezetként. Ez a lépés a hitelpiac mellett jelentős hatást gyakorolna a kriptoeszközök forgalmára is.
Világgazdaság
2025.12.30, 08:16
Frissítve: 2025.12.30, 08:21

A Sberbank , Oroszország legnagyobb és legismertebb pénzintézete, a hírek szerint kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi. Olyan digitális eszközök, mint a bitcoin és az ethereum szolgálhatnának biztosítékként a kölcsönök mögött. Emellett a bank nem zárja ki más digitális eszközök, például stabilcoinok vagy tokenizált nemesfémek használatát sem – számolt be róla az Origo.

Sberbank, Oroszország, Moszkva, Kremlorosz-ukrán háború, szankciók
Kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi a Sberbank / Fotó: Shutterstock

Dominóhatást indíthat el a Sberbank

Ez a kezdeményezés radikális változást jelez a hagyományos orosz pénzügyi szektor hozzáállásában, amely eddig meglehetősen óvatosan kezelte a kriptovalutákat. 

A Sberbank ezzel lényegében utat nyithat a digitális eszközök banki integrációja előtt, és új típusú hiteltermékeket vezethet be a piacra

– emeli ki a ProfitLine.

A Bank of Russia – Oroszország központi bankja – korábban mereven elutasította a kriptoeszközök pénzügyi integrációját, de az utóbbi hónapokban enyhülni látszik az álláspontja. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

