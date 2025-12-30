Oroszország így utasíthatja maga mögé az egész világot, hatalmas dobásra készülnek

A Sberbank , Oroszország legnagyobb és legismertebb pénzintézete, a hírek szerint kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi. Olyan digitális eszközök, mint a bitcoin és az ethereum szolgálhatnának biztosítékként a kölcsönök mögött. Emellett a bank nem zárja ki más digitális eszközök, például stabilcoinok vagy tokenizált nemesfémek használatát sem – számolt be róla az Origo.

Dominóhatást indíthat el a Sberbank

Ez a kezdeményezés radikális változást jelez a hagyományos orosz pénzügyi szektor hozzáállásában, amely eddig meglehetősen óvatosan kezelte a kriptovalutákat.

A Sberbank ezzel lényegében utat nyithat a digitális eszközök banki integrációja előtt, és új típusú hiteltermékeket vezethet be a piacra

A Bank of Russia – Oroszország központi bankja – korábban mereven elutasította a kriptoeszközök pénzügyi integrációját, de az utóbbi hónapokban enyhülni látszik az álláspontja.